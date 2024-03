Стал известен полный состав участников турнира по боксу «Битва на Урале»

Участники боев встретились лицом к лицу на медийном взвешивании

Сегодня стал известен полный состав участников вечера профессионального бокса «Битва на Урале», который пройдет в Челябинске уже завтра, 6 марта. Все бойцы прошли процедуру взвешивания и медицинскую комиссию, а также получили допуск для участия в турнире. Любители бокса увидят 10 поединков с участием звезд российского и мирового бокса, в главном бою сразится чемпион мира WBC среди молодежи Константин Пономарев.

Сегодня бойцы впервые встретились «лицом к лицу» и накалили обстановку вокруг себя! Особое внимание было приковано к боксерам из Гвинеи и Нигерии, которые выйдут в ринг с Ильясом Додаржоновым и Андреем Стоцким. А вот бойцы главной пары — южноуралец Константин Пономарев и Максим Смирнов из Перми — сохраняли концентрацию и хладнокровие. Сказывается большой опыт на профессиональном ринге.

«Все наши ребята прошли несколько этапов подготовки, находятся в хорошей моральной и физической форме. Уверен, что они смогут проявить себя, показать качественный и красивый бокс. Думаю, и зрители не разочаруются, если придут и поддержат наших ребят. Мы заявили на турнир „Битва на Урале“ практически всех наших ведущих боксеров, которые успешно проявили себя на любительском и профессиональном ринге», — рассказал главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

В главном бою вечера сразится миасский боксер-профессионал Константин Пономарев. Его соперником станет опытный боец из Перми, чемпион мира по кикбоксингу Максим Смирнов. Наш земляк напомнил, что около восьми лет не дрался в Челябинске.

«Испытываю сейчас невероятный эмоциональный подъем. Я снова в деле! И буду боксировать не где-нибудь, а в Челябинске, да еще и в главном бою вечера. Все это очень волнительно, но очень приятно. Готовился к бою я в родном Миассе под руководством личного тренера Александра Комленко. И чувствую себя в хорошей физической форме, есть большое желание показать красивый бой», — отметил Константин Пономарев.





Вечер бокса «Битва на Урале». Челябинск, 6 марта, конгрессно-выставочный холл (проспект Ленина, 35). Начало в 19:00. Состав пар:

1. Александр Сечко (Миасс) vs Евгений Иванов (Красноярск).

2. Дониёр Назаров (Челябинск) vs Роман Петров (Курган).

3. Илья Деревянко (Екатеринбург) vs Ярослав Базсолов (Архангельск).

4. Тамерлан Касымов (Челябинск) vs Данил Пермяков (Курган).

5. Ильяс Додаржонов (Челябинск) vs По Шарль Гбаму (Гвинея).

6. Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск) vs Марк Цитцер (Екатеринбург).

7. Максим Плешков (Миасс) vs Рустем Фатхуллин (Уфа).

8. Луис Мигель Байона (Челябинск) vs Андрей Маклаков (Геленджик).

9. Андрей Стоцкий (Челябинск) vs Кестер Оньекачукву (Нигерия).

10. Константин Пономарев (Миасс) vs Максим Смирнов (Пермь).

Организаторы мероприятия — промоутерская компания «УралБоксПромоушн» и Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 18+