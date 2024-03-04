Определились соперники челябинских боксеров в главных боях турнира «Битва на Урале»

Соперниками Константина Пономарева и Андрея Стоцкого станут бойцы из Перми и Нигерии

На этой неделе, 6 марта, в Челябинске состоится вечер профессионального бокса «Битва на Урале», на котором выступят сильнейшие боксеры Южного Урала. В главном бою вечера на ринг выйдет Константин Пономарев, которому будет противостоять опытный боец из Перми — чемпион мира по кикбоксингу Максим Смирнов. Предшествовать поединку будет бой с участием Андрея Стоцкого. Челябинскому боксеру предстоит сразиться с крепким соперником из Нигерии Кестером Оньекачукву.

Воспитанник миасской школы бокса Константин Пономарев является одним из самых опытных бойцов-профессионалов Челябинской области. Свою главную победу он одержал в 2013 году, завоевав титул чемпиона мира WBC среди молодежи. В его послужном списке 38 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 35 побед (в том числе 14 — нокаутом) при 3 поражениях.

В 2019 году боксер заявил о завершении карьеры. Однако два года спустя провел поединок в родном Миассе, победив нокаутом камерунца Чарлана Такама. А в декабре прошлого года принял решение провести еще один бой.

«Я соскучился по боксу и снова хочу драться. Есть желание выйти на высокий уровень и добиться серьезного результата. Верю в свои силы и то, что могу выйти на большой бой», — рассказал Константин Пономарев в декабре 2023 года перед боем с Орханом Гаджиевым на турнире в Москве.

Тот поединок миасский боксер проиграл, но подарил зрителям яркое шоу. Поединок получился очень зрелищным и открытым. В равном бою судьи отдали предпочтение бойцу из Курска. Однако публика провожала Пономарева с ринга овациями.

Его новым соперником станет опытный и титулованный боец из Перми Максим Смирнов. В его послужном списке 33 поединка на профессиональном ринге. Позади осталась яркая карьера в кикбоксинге, где он достиг максимальных успехов, выиграв в том числе золото чемпионата мира.

В соглавном бою на турнире «Битва на Урале» сразятся Андрей Стоцкий из Челябинска и нигериец Кестер Оньекачукву. У африканца не только сложная фамилия, но и «темное» прошлое. Он не засветился в рейтингах боксерских организаций, нет и его досье с послужным списком на тематических сайтах. Однако он может быть серьезным соперником для любого бойца, если учесть, как много сильных и крепких боксеров были подготовлены в Нигерии. Отметим, что наш земляк-тяжеловес на профессиональном ринге провел четыре поединка и во всех одержал победу.

Добавим, что в рамках турнира «Битва на Урале» зрители увидят 10 поединков боксеров-профессионалов. Во всех них будут представлены спортсмены Челябинской области. Вечер профессионального бокса состоится 6 марта в конгрессно-выставочном холле (проспект Ленина, 35). Начало в 19:00.

Организаторы мероприятия — промоутерская компания «УралБоксПромоушн» и Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.



Возрастное ограничение: 18+