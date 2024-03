Боксер Константин Пономарев выиграл «Битву на Урале» в Челябинске

Победы одержали и другие южноуральские бойцы

Южноуральские спортсмены подтвердили свой высокий уровень мастерства на вечере профессионального бокса «Битва на Урале», прошедшем в Челябинске. Зрители увидели 10 поединков экстра-класса, а также победу в главном бою Константина Пономарева из Миасса. В 8-раундовом поединке он единогласным решением судей выиграл у опытного соперника Максима Смирнова из Перми, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Предыдущие два турнира «Битва на Урале» прошли во дворце спорта «Юность», теперь боксерам предстояло выступить в небольшом по размерам, но уютном конгрессно-выставочном центре. Зрители стали свидетелями десяти поединков, в которых успешно себя проявили южноуральские боксеры.

В андеркарде турнира три наших земляка завершили свои поединки досрочно, техническим нокаутом. Так, уверенные победы одержали Александр Сечко из Миасса, а также челябинцы Ильяс Додаржонов и Ахмадшох Махмадшоев. Еще два южноуральца одержали победы по очкам. Выиграли у своих оппонентов Дониёр Назаров и Тамерлан Касымов.

«Такие турниры нужны, они популяризируют спорт. Рад, что наши ребята одержали победы. Но всегда есть недочеты. На тренерском собрании соберемся, разберем ошибки. Но я уверен, что эти бои дадут нашим спортсменам новый опыт и усилят их морально-волевые качества, а также станут хорошей подготовкой для будущих стартов», — отметил главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

В основной программе вечера также успех сопутствовал хозяевам ринга. Боксер из Миасса Максим Плешков единогласным решением судей выиграл у Рустама Фатхуллина из Уфы. Досрочную победу во втором раунде над соперником из Нигерии одержал Андрей Стоцкий. Разошлись мнения судей в поединке между представляющим Челябинск кубинцем Луисом Мигелем Байоной и Андреем Маклаковым из Геленджика. В итоге — боевая ничья.

Интересным и зрелищным получился главный бой, продолжавшийся все 8 раундов. В нем Константин Пономарев из Миасса имел подавляющее преимущество над Максимом Смирновым из Перми. Наш земляк очень хотел завершить бой досрочно, но соперник проявил волевые качества и дотерпел до финального гонга.

«Битва на Урале». Челябинск, 6 марта. Конгрессно-выставочный холл. Результаты боев (победители выделены жирным шрифтом).

1. Александр Сечко (Миасс) vs Максим Чеботков (Екатеринбург) — победа во 2-м раунде.

2. Дониёр Назаров (Челябинск) vs Роман Петров (Курган) — победа по очкам.

3. Илья Деревянко (Екатеринбург) vs Ярослав Базсолов (Архангельск) — победа по очкам.

Базсолов по очкам.

4. Тамерлан Касымов (Челябинск) vs Данил Пермяков (Курган) — победа по очкам.

5. Ильяс Додаржонов (Челябинск) vs По Шарль Гбаму (Гвинея) — победа во 2-м раунде.

6. Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск) vs Марк Цитцер (Екатеринбург) — победа во 2-м раунде.

7. Максим Плешков (Миасс) vs Рустем Фатхуллин (Уфа) — победа по очкам.

8. Луис Мигель Байона (Челябинск) vs Андрей Маклаков (Геленджик) — ничья.

9. Андрей Стоцкий (Челябинск) vs Кестер Оньекачукву (Нигерия) — победа во 2-м раунде.

10. Константин Пономарев (Миасс) vs Максим Смирнов (Пермь) — победа по очкам.

Посетили турнир «Битва на Урале», а также наградили боксеров в главных боях общественный деятель, учредитель Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, министр спорта Челябинской области Александр Гриб, а также президент промоутерской компании «УралБоксПромоушн» Евгений Вайнштейн.

«Мне понравились бои, они получились зрелищные. Ребята показали все, что умеют, выложились на максимум. Будем продолжать развивать бокс, проводить такие турниры», — подвел итог «Битве на Урале» один из главных организаторов турнира Евгений Вайнштейн.

Организаторами мероприятия выступили промоутерская компания «УралБоксПромоушн» и Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.