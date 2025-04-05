Челябинский клуб «Курчатов» с двух побед стартовал на Кубке губернатора по баскетболу 3×3

Вместе с магнитогорским «Металлургом» он вышел в четвертьфинал турнира

Успешно стартовали на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 две южноуральские команды. Клубы «Курчатов» и «Металлург» одержали по две победы над соперниками, заняли первые места в своих группах и таким образом оформили путевки в четвертьфинал турнира. Подводим итоги первого дня и делимся впечатлениями участников соревнований.

12 команд из 7 стран — состав участников в этом году подобрался солидный. Разумеется, посмотреть в деле команды из других стран — это здорово для тех болельщиков, которые в теме и следят за баскетболом. Но что еще очень важно — в Челябинск прибыли 6 топовых российских команд, а в их составах два игрока экстра-класса. Александр Зуев и Никита Падун — это две, пожалуй, самые главные звезды российского баскетбола 3×3. Но о них чуть позже.

Двухдневная программа турнира очень насыщенная, одно событие сменяет другое. Началось все с матчей Кубка Солидарности, в которых участвуют команды с ДНР и ЛНР, компанию им составили ребята из молодежных команд «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

Продолжилось событие «Матчем дружбы», в котором на площадку вышел губернатор Алексей Текслер. Перечислять всех участников товарищеской игры не будем, скажем лишь, что в нем галстуки и пиджаки сменили на игровые майки и кроссовки министр спорта региона Владимир Иванов, глава города Челябинск Алексей Лошкин и другие известные политики, блогеры и медиаперсоны.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Алексей Текслер, олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов и руководитель региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.

«Челябинская область становится центром баскетбола, и я этому очень рад. Мы развиваем детско-юношеский спорт, молодежь активно занимается баскетболом, наши команды показывают неплохие результаты — это здорово. В этой же логике мы развиваем баскетбол 3×3, очень интересный, динамичный вид спорта. И я рад, что мы собираем такое количество поклонников и участников. Действительно, шесть стран и наши лучшие российские команды», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Тараканов в своей вступительной речи поблагодарил Челябинск за приглашение и отметил высокую организацию турнира. А еще сделал акцент на том, что «баскетбола много не бывает». Эту фразу он еще несколько раз повторил в общении со СМИ.

«Наша главная задача при проведении таких масштабных турниров, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок приходили в спорт — к баскетбольным кольцам, волейбольным сеткам, борцовским татами, боксерским рингам», — подытожил Николай Сандаков.

Что еще запомнилось в первый день турнира? Конечно же, это переполненные трибуны в ТРК «Таганай». Люди толпились в проходах, искали свободные места. Баскетбольный ивент топового уровня вызвал огромный интерес у любителей спорта в регионе.

С одной стороны, это очень круто! С другой — создавало большие неудобства зрителям, уж слишком их было много. Смотришь на это все и понимаешь: локация для такого турнира уже не подходит, она должна быть более вместительной и просторной. Строящаяся «РМК-Арена» — идеальное место для таких ивентов. Кстати, ее обещают открыть в начале 2026 года.

Что касается спортивной составляющей, то посмотреть было на что. Баскетбол 3×3 — очень динамичный и зрелищный вид спорта. А еще непредсказуемый. По ходу одного матча случается частая смена лидерства. И сегодня в этом могли убедиться болельщики, которые мало знакомы с баскетболом 3×3.

Коротко о формате. Все 12 команд были разбиты на 4 группы. Победители напрямую выходили в четвертьфинал. Но и проигравшие не выбывали из борьбы, они отправлялись в утешительный раунд. Эти матчи стартуют завтра и подведут итог под выступлением каждой команды.

Клуб «Курчатов», действующий обладатель турнира, в своей группе оба матча выиграл. Наши ребята без проблем разобрались с соперниками из Китая (22:10). А вот в поединке с парнями из Хорватии игра сложилась куда сложнее. В нужный момент «зарешал» Андрей Киселев. Два его точных дальних броска в концовке помогли челябинцам одержать победу над БК «Загреб» со счетом 20:17. Отметим, что в заявку нашей команды на турнир вошли также Иван Цуканов, Станислав Сотников и Антон Зарецкий.

Приятно удивил и магнитогорский «Металлург». Вообще-то в баскетболе 3×3 у него не так много ярких побед и достижений, как у «Курчатова». И в Челябинск наши друзья и соседи прибыли, возможно, не в самом сильном составе. Но «сталевары» без проблем выиграли у соперников из Казахстана (21:11), а затем взяли и «хлопнули» главного фаворита турнира — сербский «Партизан» (17:15).

Украшением первого дня соревнований стала игра двух российских грандов — пермского «Бионорда» и столичного «Автодора». Именно здесь и состоялось противостояние Зуев vs Падун. Правда, на расклад сил во многом повлияла травма одного из игроков пермского клуба. Илья Богданов не смог помочь партнерам по команде в игре. И это прямым образом отразилось на результате. У «Бионорда» элементарно не хватило сил, чтобы противостоять соперникам из Москвы. В итоге 22:20 и «Автодор» оформил путевку в четвертьфинал.

Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. Результаты:

Группа А

«Zagreb» (Хорватия) — «Handsome MDMX» (Китай) — 21:10

«Курчатов» (Челябинск) — «Handsome MDMX» (Китай) — 22:10

«Zagreb» (Хорватия) — «Курчатов» (Челябинск) — 17:20

Группа В

«Western Wolves» (Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 11:21

«Western Wolves» (Казахстан) — «Partizan» (Сербия) — 11:21

«Partizan» (Сербия) — «Металлург» (Магнитогорск) — 15:17

Группа С

«Gupizkoa» (Испания) — «Автодор» (Москва) — 15:21

«Gupizkoa» (Испания) — «Бионорд ПРО» (Пермь) — 19:21

«Бионорд ПРО» (Пермь) — «Автодор» (Москва) — 20:22

Группа D

«Tigers» (Таиланд) — «Московский» (Москва) — 11:20

«Tigers» (Таиланд) — «Stella PRO» (Екатеринбург) — 20:10

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «Московский» (Москва) — 11:16

Завтра, 6 апреля, состоится второй день турнира. В нем сначала сразятся между собой команды, занявшие 2-3-е места в своих группах. Победители в поединках оформят путевку в четвертьфинал, где их уже ждут четыре лучшие команды по итогам первого дня турнира. Напрямую в эту стадию турнира по итогам первого дня попали: «Автодор» (Москва), «Московский» (Москва), «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

Турнир проходит при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы — областная баскетбольная федерация и «Челбаскет» при содействии Фонда поддержки спорта. Титульный партнер соревнований — «РМК-Арена».

Фото: Олег Каргаполов, Алексей Журавлев, Александра Лебедева и Владислав Чвек (ИА «Первое областное»).