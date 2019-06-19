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Сроки выполнения ГТО станут едиными для всех категорий граждан

Решение вступит в силу с начала 2020 года.
сегодня в 18:17
  |  Спорт

На заседании Координационной комиссии по реализации комплекса ГТО в Министерстве спорта России, которое состоялось во вторник, 18 июня, было принято решение о том, что с начала 2020 года отчетный период для всех возрастных групп участников комплекса «Готов к труду и обороне» будет единым и составит один календарный год. Минспорт России принял предложение региональных операторов об установлении единого для всех возрастных категорий и групп населения.

С инициативой такой корректировки выступили Начальник отдела физического воспитания населения и аналитической работы Департамента развития физической культуры и массового спорта Владимир Ерошов, Начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Александр Минаев и Федеральный оператор комплекса ГТО. Решение было принято с целью исключения путаницы в формировании статистической отчетности.

В связи с множеством обращений граждан, преимущественно от родителей учащихся, в особенности выпускников, а также возникновения трудностей с местами выполнения беговых видов испытаний комплекса ГТО необходимо было принять решения об изменении отчетного периода. Ранее этот отчетный период приравнивался к учебному году и составлял отрезок с 1 июля текущего года до 30 июня следующего года. Принятое решение позволит обучающимся-выпускникам начать выполнение нормативов ГТО еще будучи в 10 классе, а завершить их уже на выпуске из школы или ранее, что позволит быть достоверно уверенным в наличии знака отличия ГТО и удостоверения к нему в случаях, когда будущие абитуриенты рассчитывают на получение за этот знак дополнительных баллов к ЕГЭ. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель региональной Дирекции комплекса ГТО Александр Беленков.

Отметим, что принятое решение повлечет внесение изменений в приказ Минспорта «Об утверждения Порядка организации и проведения тестирования по нормативам испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Изменение вступит в силу после согласования в Министерстве юстиции и вступит в силу с 1 января 2020 года.

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