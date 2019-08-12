Челябинск выиграл командный зачет Фестиваля ГТО

10 августа завершился пятый областной летний Фестиваль «Готов к труду и обороне».

10 августа на челябинском легкоатлетическом стадионе им. Елены Елесиной завершились финальные старты пятого областного летнего фестиваля «Готов к труду и обороне». Челябинцы уверенно опередили сборные Саткинского района и Златоуста и заняли первое место.

Участие в мероприятии приняли представители 11-ти муниципалитетов Челябинской области. Возраст спортсменов — от 8 до 80 лет. Чтобы встретиться в финале, они обошли 5,5 тысяч соперников.

Церемония открытия началась с приветственных слов и поздравлений с 80-летием Всероссийского дня физкультурника. На сцену вышли первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер и заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — федеральный оператор комплекса ГТО Александр Карпов.

Почетные гости церемонии вручили золотые знаки отличия, а также наделили полномочиями Посла комплекса ГТО по Челябинской области Евгению Зинурову, чемпионку Европы, мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Она уже несколько лет активно пропагандирует комплекс ГТО среди трудовых коллективов, а также в качестве судьи принимает нормативы «Готов к труду и обороне» у жителей области.

«Приятно видеть, что у нас в области любят спорт. И это прекрасно, что пять лет назад был возрожден комплекс «Готов к труду и обороне». Этот комплекс позволил многим из нас внимательней относиться к своему здоровью и физической форме. Челябинская область накануне вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности реализации комплекса ГТО. Это показатель отношения южноуральцев к занятиям физической культурой и спортом», — отметила Ирина Гехт.

В Челябинской области открыты и работают 52 центра тестирования комплекса ГТО. За все время возрождения комплекса в регионе к выполнению нормативов приступили почти 200 тысяч южноуральцев, из них около 88 тысяч сдали тесты на знаки отличия. Реализация комплекса «Готов к труду и обороне» является одним из важных инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». По результатам к 2024-му году в регионе спортом должны заниматься миллион семьсот тысяч человек.