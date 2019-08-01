Южный Урал вошел в десятку лучших регионов по реализации комплекса ГТО

Регион поднялся на 5 позиций и впервые попал в ТОП-10.

Южный Урал впервые попал в ТОП-10 регионов Российской Федерации по внедрению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам второго квартала 2019 года. Рейтинг опубликовало министерство спорта РФ. Челябинская область поднялась на 5 позиций и заняла в нем 9 место.

«Челябинская область планомерно усиливает результаты своей работы: наращивая число граждан, приступивших к тестированию: с 55,39% от числа участников комплекса ГТО по итогам первого квартала, до 61,78% по итогам второго квартала 2019 года и удельный вес публикаций по теме комплекса ГТО в медиаполе. Челябинская область вошла в 10-ку наиболее эффективных регионов по реализации комплекса ГТО, при условии, что в июле 2018 года занимала 24 строчку рейтинга», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Для того, чтобы оценить работу субъектов по внедрению комплекса ГТО, используют 7 показателей, среди которых: количество зарегистрированных в электронной базе данных людей, количество знаков ГТО и многое другое. Благодаря комплексному охвату, удается вычислить уровень вовлеченности населения в подготовку, а также выполнения нормативов.



Первую строку рейтинга занимает Воронежская область, вторую — Тюменская, третью — Пензенская область.



«В этом году Министерством спорта Челябинской области и региональной Дирекцией комплекса „Готов к труду и обороне“ были реализованы ряд мероприятий, которые позволили более активно привлекать южноуральцев к выполнению нормативов комплекса ГТО. Среди них и открытие новых Центров тестирования, оснащение их качественным оборудованием, проведение судейских семинаров в муниципалитетах, пропаганда комплекса и здорового образа жизни в СМИ и т. д. В свое время Губернатор поставил нам задачу войти в ТОП-10 федерального рейтинга, и нам удалось ее выполнить. Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Будем стремиться и дальше к тому, чтобы повышать показатели, привлекая южноуральцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе к выполнению нормативов комплекса ГТО», — рассказал исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер.

Всего в Челябинской области зарегистрировано около 317 тысяч человек, которые собираются выполнить нормативы комплекса. Из них к выполнению приступили более 195 тысяч человек. Знаки отличия имеет уже 88 тысяч южноуральцев.

