Челябинцы смогут массово сдать нормативы ГТО

В субботу в городе пройдет спортивно-развлекательная акция

Акция «Все на старты ГТО» пройдет в Челябинске в ближайшую субботу, 20 января. Все ее участники смогут сдать нормативы по прыжкам, наклонам, отжиманиям и другим испытаниям, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на оргкомитет.

«Все на старты ГТО» — совместный проект регионального министерства по физической культуре и спорту, АНО «Дирекция спортивных мероприятий» и ТРК «Горки», где опытные спортивные судьи организуют прием нормативов для всех желающих.

«Прыжки в длину с места, наклоны с прямыми ногами и стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу — это неполный список запланированных испытаний. Пройти регистрацию и ознакомиться с видами испытаний для своей возрастной группы можно на сайте gto.ru», — говорится в сообщении.

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» входит в состав федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что уровень обеспеченности южноуральцев спортивными объектами шаговой доступности составляет 58%.