В Магнитогорске с 13 по 18 мая пройдет финал Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. За победу на турнире будут бороться около 540 участников в возрасте от 25 до 64 лет, сообщает пресс-служба ВФСК ГТО.

Команды будут состоять из работников предприятий и государственных служащих. Состязания пройдут во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана, на стадионе «Центральный» и в магнитогорской спортивной школе плавания «БВТ».

Участники будут состязаться в стрельбе, беге на 2000 и 3000 метров, плавании, подтягиваниях, эстафетной гонке и многом другом. Торжественная церемония открытия состоится 15 мая, а заключительный соревновательный день — 18 мая.

Фестиваль проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». С подробностями проведения турнира можно ознакомиться здесь. 

Напомним, что ранее в Челябинске наградили команду ММК за победу на Всероссийском фестивале ГТО. Магнитогорские спортсмены впервые завоевали кубок в состязаниях среди трудовых коллективов.