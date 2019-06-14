/ Спортсмены ЮУрГУ завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийском финале чемпионата АССК

Мероприятие проходило в Казани с 29 мая по 2 июня.

Студенческий спортивный клуб ЮУрГУ «Уральский Сокол» завоевал две награды в рамках финала Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов на завершившимся всероссийском фестивале «Наш выбор — спорт!».

Мужская сборная по баскетболу 3×3 выступала в высшем дивизионе и показала игру, которая позволила завоевать чемпионский титул. Вторую награду в копилку южноуральских студентов принесла мужская волейбольная команда, которая заняла третье место в высшем дивизионе. Кроме того, индивидуальные награды получили волейболист Антон Филатов, ставший лучшим связующим и Сергей Назарчук, которого признали самым ценным игроком баскетбольных соревнований.

Изначально мы ехали с хорошим настроением, долго ждали эту поездку и настраивались сразу на победу. Общий уровень команд был высокий, и по большому счету практически любая команда претендовала на победу. После чемпионата остались только хорошие эмоции и впечатления, подготовка и организация мероприятия была на уровне! Один из самых запоминающихся моментов — это полуфинал, в котором борьба была до последних минут. Ребята из ЮФУ попались крепкие и смогли навязать нам тяжёлую физическую борьбу, ну и, конечно же, финал, который прошел легче в плане физики и борьбы, так как наша команда забила много дальних бросков. — рассказал участник соревнований в баскетболе 3×3 Андрей Егоров.

Мероприятие проходило в Казани с 29 мая по 2 июня. Его участниками стали 2200 студентов из 55 регионов. Фестиваль объединил финалистов сразу трех проектов Ассоциации студенческих спортивных клубов: главных соревнований организации — Чемпионата АССК, образовательной программы для активистов студенческого спортивного движения — «АССК. pro», а также отборочных состязаний первого клубного турнира «Восток vs Запад».