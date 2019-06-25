Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.91 +62.91 71.6 +71.6
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинск примет первенство России по легкой атлетике

Челябинск примет первенство России по легкой атлетике

Хозяева соревнований рассчитывают попасть в тройку призеров.
сегодня в 15:15
  |  Спорт

В Челябинском легкоатлетическом комплексе имени Елесиной в эти выходные, с 28 по 30 июня, пройдет первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Сборная Челябинской области, по словам директора регионального Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Анатолия Калуцкого, будет представлена в сильнейшем составе. Хозяева турнира рассчитывают попасть в тройку призеров по итогам командного зачета.

Основные надежды связаны с лидерами команды — Анной Минулиной (Магнитогорск), Екатериной Домниной (обе — Магнитогорск, тренеры Ирина и Сергей Киселевы), а также Дарьей Полевой (Миасс, тренеры Александр Орешин и Светлана Шерстобитова). На зимнем первенстве страны все три девушки стали чемпионками и готовятся подтвердить свой результат на летнем первенстве. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.
Отметим, что Челябинск не впервые примет сильнейших легкоатлетов России. Так, в прошлом году столице Южного Урала доверили проведение первенства среди юниоров и молодежи, а также финальные старты летней Спартакиады учащихся России. Кроме того, соревнования являются основным этапом отбора в юношескую сборную страны.

Торжественная церемония открытия первенства состоится 28 июня в 16:00.

Хоккей
Сергей Гомоляко занял пост спортивного директора ХК «Сочи»
20.06.2019
Сергей Гомоляко занял пост спортивного директора ХК «Сочи»
Спорт
Спортсмены ЮУрГУ завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийском финале чемпионата АССК
14.06.2019
Спортсмены ЮУрГУ завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийском финале чемпионата АССК
Общество
В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по конному спорту
13.06.2019
В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по конному спорту
Хоккей
«Трактор» стал победителем конкурса спортивного маркетинга
04.06.2019
«Трактор» стал победителем конкурса спортивного маркетинга
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Эксперт оценил шансы на возобновление авиасообщения с Грузией
сегодня в 18:55
Эксперт оценил шансы на возобновление авиасообщения с Грузией
Общество
Аварийные работы помешают движению машин на северо-западе Челябинска
сегодня в 18:25
Аварийные работы помешают движению машин на северо-западе Челябинска
Общество
Эксперты рассказали о первых ста днях Алексея Текслера на посту главы региона
сегодня в 18:14
Эксперты рассказали о первых ста днях Алексея Текслера на посту главы региона
Политика
Избирком Челябинской области начал регистрировать кандидатов на пост губернатора
сегодня в 17:48
Избирком Челябинской области начал регистрировать кандидатов на пост губернатора
Общество
Челябинскую молодежь приглашают на фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest
сегодня в 17:44
Челябинскую молодежь приглашают на фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest
Хоккей
«Металлург» вошел в топ-20 рейтинга лучших клубов Европы
сегодня в 17:37
«Металлург» вошел в топ-20 рейтинга лучших клубов Европы
Хоккей
Виталий Кравцов рассказал о шансах заиграть в НХЛ в следующем сезоне
сегодня в 17:11
Виталий Кравцов рассказал о шансах заиграть в НХЛ в следующем сезоне
ШОС и БРИКС
На подготовку к саммитам в Челябинске выделят 263 миллиона рублей
сегодня в 17:00
На подготовку к саммитам в Челябинске выделят 263 миллиона рублей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6