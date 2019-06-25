/ Челябинск примет первенство России по легкой атлетике

Хозяева соревнований рассчитывают попасть в тройку призеров.

В Челябинском легкоатлетическом комплексе имени Елесиной в эти выходные, с 28 по 30 июня, пройдет первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Сборная Челябинской области, по словам директора регионального Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Анатолия Калуцкого, будет представлена в сильнейшем составе. Хозяева турнира рассчитывают попасть в тройку призеров по итогам командного зачета.



Основные надежды связаны с лидерами команды — Анной Минулиной (Магнитогорск), Екатериной Домниной (обе — Магнитогорск, тренеры Ирина и Сергей Киселевы), а также Дарьей Полевой (Миасс, тренеры Александр Орешин и Светлана Шерстобитова). На зимнем первенстве страны все три девушки стали чемпионками и готовятся подтвердить свой результат на летнем первенстве. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что Челябинск не впервые примет сильнейших легкоатлетов России. Так, в прошлом году столице Южного Урала доверили проведение первенства среди юниоров и молодежи, а также финальные старты летней Спартакиады учащихся России. Кроме того, соревнования являются основным этапом отбора в юношескую сборную страны.



Торжественная церемония открытия первенства состоится 28 июня в 16:00.

