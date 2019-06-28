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ТК «Курчатов» предложили переделать в хайтек-музей

На площадке у памятника планируют построить два учебных корпуса.
сегодня в 17:39
  |  Общество
Дизайн-студия «Элефант» и ЮУрГУ продвигают проект переделки торгового комплекса «Курчатов» в хайтек-музей. Кроме того, на площади у памятника планируется построить два учебных корпуса. Четкой концепции, что именно будет представлять новый проект, нет, но ясно, что главной фигурой в новом центре станет Игорь Курчатов.

Ретроспектива для нас очень важна, потому что эта площадь перед памятником Курчатову, конечно, требует преобразования. Группа компаний «Элефант» предлагает музей ракетной техники. Наше предложение — чтобы какое-тобыло активити. Было бы очень здорово то, чего нам не хватает, — центр технического творчества молодежи. На Южном Урале нам есть, что предложить. Компании, которые сейчас работают, — ГРЦ «Макеева», ПО «Маяк», IT-компании, «Интерсвязь», например. При взаимодействии с этими компаниями можно было бы содержательную часть организовать. Это пространство можно было использовать, чтобы увековечить память и создать нечто хайтековское. — рассказал сайту bfm74.ru зампредседателя Гордумы, проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Шмидт.
Университет предлагает построить за монументом восьмиэтажные корпуса и приподнять памятник Курчатову. Однако у проекта есть противнки, например директор компании «УралНИИСтромПроект» Василий Важенин. Он предлагает разместить лавочки и малые архитектурные формы.

Печально сложившаяся территория, все пытаются откусить от нее какой-то кусок и как-то на нем заработать. Потому что это вход в парк: большой трафик, большое скопление студентов, молодых людей. В моем понимании там все надо сносить. Особенно этот комплекс никакой архитектурной ценности не несет. С точки зрения музея — музей в Челябинске надо делать тогда, когда у нас появится какой-то туристический трафик. Сейчас у нас его нет, и любой музей — убыточная идея. Это площадь изначально формировалась как площадь. Очень интересное, глобальное архитектурное сооружение. Там просто нужна хорошая площадь, лавочки, малые архитектурные формы. — отметил Василий Важенин.
Напомним, что в понедельник, 24 июня, Андрей Шмидт предложил идею реконструкции главе региона. Алексей Текслер принял проект и взял время на раздумье.

Отметим, что если власти дадут положительный ответ, то первым делом им будет необходимо выкупить ТК «Курчатов».
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