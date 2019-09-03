Кикбоксеры Челябинской области — призеры первенства Европы

Спортсмены вернулись с соревнований в Венгрии.

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В Венгрии с 24 по 31 августа проходило первенство Европы по кикбоксингу среди юниоров и юниорок. На соревнованиях успешно выступили спортсмены из Челябинской области, принесшие в актив сборной России 5 медалей, одна из которых золотая, а также три «серебра» и одна «бронза».

Мария Сорудеева стала чемпионкой в весовой категории до 60 килограммов среди юниорок в дисциплине «фулл-контакт». В финале Мария с явным преимуществом выиграла у спортсменки из Польши.

Серебряными призерами первенства Европы стали Вадим Селютин в дисциплине «фулл-контакт» и Алёна Пичужкина в «лайт-контакте». Вадим в финале уступил соотечественнику в весовой категории до 67 килограммов, а Алёна в весовой категории до 50 килограммов выиграла полуфинальный бой с явным преимуществом и лишь в финале уступила спортсменке из Болгарии.

Кроме того, еще одну серебряную медаль в копилку сборной Челябинской области положил Илья Гольский из Агаповского района в весовой категории 63,5 килограммов. Он выиграл два предварительных поединка досрочно, а в полуфинале вырвал победу у турка и лишь в финале в упорном бою уступил с разногласием судей украинскому спортсмену.

«Бронзу» среди юниоров до 60 килограммов завоевал Сергей Сенич, а на стадии полуфинала он уступил спортсмену из Германии.

Отметим, что по итогу соревнований сборная России показала лучший результат среди всех команд и заняла первое общекомандное место.