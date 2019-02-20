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/ Спортсмены съезжаются в «Солнечную долину» для подготовки к этапам Кубка мира

Спортсмены съезжаются в «Солнечную долину» для подготовки к этапам Кубка мира

Финалы соревнований пройдут уже в эти выходные.
сегодня в 14:13
  |  Спорт

Лучшие ски-кроссмены мира съезжаются на Южный Урал. Именно здесь, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина», 23 и 24 февраля состоятся два этапа Кубка мира по фристайлу. На курорт уже приехали сборные Канады, Германии, Швеции, Швейцарии США, Словении и России.

В ближайшее время на Южный Урал приедут спортсмены из Чехии, Франции и Японии. Всего в южноуральских этапах Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, как ожидается, примут участие порядка 100 горнолыжников из 18 стран мира. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

Уже в пятницу, 22 февраля, пройдут квалификационные заезды, а в выходные — 23 и 24 февраля — состоятся финалы двух этапов. Отметим, что билеты на мероприятие еще находятся в продаже. Их цена варьируется от 100 до 700 рублей, в зависимости от категории. Приобрести билеты можно в кассах горнолыжного курорта и на сайте kassir.ru.

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