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«Солнечная долина» второй раз за месяц примет крупные соревнования

На территории курорта пройдет Кубок Европы по сноуборду.
сегодня в 12:56
  |  Спорт

Очередное крупное соревнование примет горнолыжный курорт «Солнечная долина». На следующей неделе, 13 и 14 марта, на горнолыжном курорте состоится Кубок Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 40 стран.

На Южный Урал приедут спортсмены из Франции, Испании, Германии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Андорры, Чехии и Великобритании. Сильный состав выставит и российская сборная. Так, например, в Кубке Европы примет участие новоиспеченная победительница Универсиады Кристина Пауль.

Соревнования будут проводиться на трассе для ски/борд-кросса, на которой в феврале «Солнечная долина» принимала Кубок мира FIS по фристайлу Audi. Для проведения Кубка Европы рельеф трассы будет немного видоизменен, скорректирована зона старта и несколько фигур в зоне финиша. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Строительные работы уже ведутся, однако, как отмечают в минспорта, это не мешает туристам пробовать силы на уникальной трассе.

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