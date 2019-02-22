/ 482 спортивных объекта построили на Южном Урале за 5 лет

Работа по развитию площадок для спортсменов продолжится и в этом году.

Развитию спорта в Челябинской области уделяется огромное внимание. За пять лет на Южном Урале построили 482 спортивных объекта. 41 из них — особенно крупные. Спорткомплексы в Коркино и Карабаше, профессиональная велодорожка в Копейске, капитально отремонтированный дворец спорта в Локомтивном, реконструированный стадион «Центральный» в Магнитогорске — лишь неполный список объектов, которые были построены за этот срок.





Пять объектов построили с привлечением федеральных средств. Это бассейн в Верхнеуральске, лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, трассы по хаф-пайпу и ски-кроссу в «Солнечной долине». В Златоусте и Южноуральске появились катки с искусственным льдом, тогда как Челябинск и Миасс обзавелись футбольными полями. Результат есть — обеспеченность южноуральцев спортивными сооружениями выросла до 47%, а жителей области, выбравших занятия спортом, стало на 14% больше. Это касается и людей с инвалидностью: число таких любителей активного образа жизни на Южном Урале выросло в 5 раз.

Здоровье жителей области — одна из приоритетных задач для регионального правительства. Очень важно, чтобы у всех желающих заниматься спортом была такая возможность. — прокомментировал достижения губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Работа на этом не заканчивается. Уже в этом году на ЧТЗ появится площадка для мини-футбола, воркаута, баскетбола, волейбола, легкоатлетические дорожки и гимнастический городок. В Центральном районе Челябинска возведут региональный центр шорт-трека. Его тоже планируют достроить в 2019 году.

На северо-западе Челябинска создается спортивная инфраструктура на базе конно-спортивного комплекса «Рифей». До начала 2020-го там появится конкурное поле с современным покрытием, ФОК с бассейном, стадион с современными беговыми дорожками, веревочный парк, скалодором, скейт-парк. Установят уличные тренажеры, организуют прокат спортинвентаря.