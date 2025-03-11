В Чебаркуле завершился финальный этап X зимнего областного фестиваля комплекса ГТО. В нем приняли участие 150 спортсменов из 11 сильнейших команд региона. Победу в общем зачете одержали атлеты из Магнитогорска. Они лучше других выполнили испытания комплекса, а также проявили себя в стрельбе и беге на лыжах, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.
Право принять участие в финале X зимнего областного фестиваля комплекса ГТО получили только 11 команд, которые ранее успешно прошли отборы на муниципальном и зональном этапах. Решающие сражения за победу в фестивале принял Чебаркуль.
В первый день финала спортсмены соревновались в прыжках в длину, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклоне вперед стоя на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия. Во второй день соревнований — в беге на лыжах.
X областной зимний фестиваль комплекса ГТО. Командный зачет:
1-е место — Магнитогорский городской округ;
2-е место — Чебаркульский городской округ;
3-е место — Аргаяшский муниципальный район.
Напомним, что фестиваль направлен на вовлечение населения Челябинской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Организаторами фестиваля выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, региональная дирекция спортивных мероприятий, а также администрация Чебаркульского городского округа.