Спортсмены Магнитогорска выиграли зимний областной фестиваль комплекса ГТО

Финальные соревнования с участием 11 сильнейших команд региона прошли в Чебаркуле

В Чебаркуле завершился финальный этап X зимнего областного фестиваля комплекса ГТО. В нем приняли участие 150 спортсменов из 11 сильнейших команд региона. Победу в общем зачете одержали атлеты из Магнитогорска. Они лучше других выполнили испытания комплекса, а также проявили себя в стрельбе и беге на лыжах, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Право принять участие в финале X зимнего областного фестиваля комплекса ГТО получили только 11 команд, которые ранее успешно прошли отборы на муниципальном и зональном этапах. Решающие сражения за победу в фестивале принял Чебаркуль.

В первый день финала спортсмены соревновались в прыжках в длину, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклоне вперед стоя на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия. Во второй день соревнований — в беге на лыжах.

X областной зимний фестиваль комплекса ГТО. Командный зачет:

1-е место — Магнитогорский городской округ;

2-е место — Чебаркульский городской округ;

3-е место — Аргаяшский муниципальный район.

Напомним, что фестиваль направлен на вовлечение населения Челябинской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Организаторами фестиваля выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, региональная дирекция спортивных мероприятий, а также администрация Чебаркульского городского округа.