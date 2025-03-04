Как выполнять нормативы ГТО — в Челябинске поделились лайфхаками

Как качать пресс и делать отжимания — рассказали на мастер-классе

Более 100 жителей южноуральской столицы приняли участие в традиционной акции по пропаганде и продвижению комплекса «Готов к труду и обороне». Они выполнили нормативы ГТО, а еще получили мастер-класс от сотрудников Центра тестирования, своего рода лайфхаки, как лучше и эффективнее проходить нормативы комплекса, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

По словам начальника отдела ВФСК «ГТО» Дирекции спортивных мероприятий Владислава Пидукова, на этом мероприятии важно было выявить возможности и потенциал детского и молодежного актива, познакомить ребят с движением ГТО. Все желающие могли не только выполнить нормативы комплекса, но и получить практические советы специалистов.

В общей сложности в мероприятии приняли участие 116 челябинцев. Они могли выполнить один из шести нормативов комплекса ГТО. Среди них: наклон из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, а также поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.

«Приятно удивила хорошая физическая подготовка ребят. Большинство из них выполнили нормативы на золотой знак отличия. Радостно видеть то, как наши земляки следят за своим здоровьем, своим примером показывают, что активный и здоровый образ жизни — это круто!» — отметила начальник Центра тестирования МБУ ЛК им. Елены Елесиной Екатерина Прокофьева.

Напомним, что подобные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Его задача заключается в том, чтобы к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70 процентов.