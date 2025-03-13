На Кубке Первого канала по фигурному катанию в Челябинске проведут акцию ГТО

Гости соревнований смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»

В дни проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию в челябинской ледовой арене «Трактор» будет организована акция ГТО. Здесь 15 и 16 марта все зрители турнира смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», а еще получить ценные советы, как пройти эти испытания, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Зрители соревнований получат возможность не только увидеть прокаты сильнейших фигуристов страны, но и сами проверить свою физическую готовность. Но не на льду, а на специальной площадке, на которой можно будет выполнить нормативы комплекса ГТО.

«Цель акции — выявить возможности и потенциал детского и молодежного актива города в сфере пропаганды физической культуры и спорта. Поэтому и приглашаем всех гостей праздника опробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, дадим свои рекомендации, как выполнять ряд упражнений. А еще подскажем, как своим примером можно привлечь к занятиям спортом друзей, знакомых или коллег», — отмечают организаторы акции.

Для того чтобы выполнить нормативы, нужно лишь иметь при себе медицинский допуск и регистрацию на сайте gto.ru с подтверждением учетной записи на «Госуслугах». Она необходима для выполнения нормативов ГТО и получения знака отличия. Мероприятие пройдет 15 и 16 марта, начало в 12:00.