Спортсмены из Магнитогорска представят регион на Всероссийском фестивале «Игры ГТО»

На соревнованиях в Сочи они планируют побороться за место в тройке призеров

Шесть магнитогорцев вошли в команду, которая представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале «Игры ГТО». Эти состязания пройдут с 18 по 22 апреля в Сочи и соберут сильнейшие команды из разных уголков страны. Южноуральские спортсмены ранее уже становились призерами подобных стартов, а в этом году планируют вновь занять одно из трех призовых мест, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Игры ГТО» среди команд — субъектов РФ пройдут на базе Федерального центра спортивной подготовки в Сочи. Участникам предстоит бороться за зачетные баллы в нескольких дисциплинах комплекса ГТО. Причем в программе фестиваля представлены не личные состязания, а эстафеты и командные соревнования:

— беговая эстафета;

— силовая эстафета;

— парная гонка;

— эстафета «челночный бег»;

— гонка ГТО;

— гонка чемпионов.

Отправится на соревнования сборная Челябинской области, которую будут представлять шесть магнитогорцев. Среди них — три сотрудника ММК. Они прошли отбор на региональном фестивале чемпионов, который прошел в Магнитогорске 11 ноября 2023 года.

В состав команды вошли Алена Гайдук, Нурлан Исибаев, Илья Новиков, Алла Масина, Александр Кицаев и Наталья Шестаева. Представитель команды — Татьяна Кудряшкина.

Любопытно, что именно в таком составе магнитогорцы уже участвовали в подобном фестивале «Игры ГТО». В прошлом году в Самаре южноуральская команда заняла 4-е место. В этот раз спортсмены намерены побороться за тройку призеров.

«У нас сильная и дружная команда. В прошлом году нам не удалось попасть в тройку призеров, а ранее в Белгороде стали серебряными призерами. Мы уже начали готовиться к „Играм ГТО“, проводим регулярные тренировки, направленные в первую очередь на силовую подготовку. Ставим перед собой задачу завоевать медали, желательно золотые», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства представитель команды Татьяна Кудряшкина.

В составе магнитогорской команды выступят и три сотрудника ММК — Александр Кицаев, Алена Гайдук и Алла Масина. Они в прошлом году выиграли фестиваль ГТО среди трудовых коллективов в Ижевске.





На фото: июль, 2023 год. Команду «ММК» наградили в правительстве Челябинской области после победы на фестивале ГТО среди трудовых коллективов.

«Готовимся к тому, что будет непросто. Поэтому усердно тренируемся в тех комплексах упражнений, которые будут представлены на играх ГТО. Причем занимаемся по усложненной схеме, чтобы показать на соревнованиях максимальный результат», — говорит Алла Масина.

Всероссийский фестиваль «Игры ГТО» пройдет уже в четвертый раз. Он пройдет с 18 по 22 апреля в Сочи и приурочен к 10-летию комплекса ГТО в современной России. Точный состав участников еще неизвестен, но планируется, что на состязаниях выступят команды из 50 регионов страны.