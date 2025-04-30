Семья Кожуховых представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале ГТО

Она уверенно выиграла региональный этап соревнований

В Челябинске завершился региональный этап фестиваля ГТО среди семейных команд. Уверенную победу в нем одержала семья Кожуховых из Челябинска. Четыре участника команды набрали наибольшее количество баллов. Теперь они представят регион на всероссийском этапе соревнований, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Состязания в Челябинске собрали девять команд, были представлены спортивные семьи из Челябинска, Златоуста, Пласта, Кыштыма, Усть-Катава, а также Аргаяшского, Каслинского, Красноармейского и Увельского районов. Как и ожидалось, уверенную победу одержала семья Кожуховых из Челябинска.

В составе победителей отличились Андрей, Ирина и Елена Кожуховы, а также Людмила Винантова. Каждый из них набрал более 400 очков в своей возрастной ступени комплекса «Готов к труду и обороне». В общей сложности у них 1708 очков. С большим отрывом они опередили занявших второе и третье места семью Шафиковых из Аргаяшского района (1234 балла) и семью Алиевых из Красноармейского района (1192 очка).

Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд Челябинской области:

1. Семья Кожуховых (Челябинск) — 1708 очков.

2. Семья Шафиковых (Аргаяшский район) — 1234 очка.

3. Семья Алиевых (Красноармейский район) — 1192 очка.

Таким образом, семья Кожуховых представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. Эти соревнования запланированы на 14—20 августа в Чебоксарах. Отметим, что для них это будут уже третьи по счету старты. Ранее им не удавалось попасть в число призеров фестиваля.