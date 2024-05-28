В Челябинске проведут международные соревнования «Кубок Содружества» по вейкбордингу

Эти и два других статусных турнира состоятся в вейк-парке «Дамба»

Вейк-парк «Дамба» в Челябинске станет площадкой для проведения трех крупных значимых соревнований — в июле здесь пройдут первенство страны, всероссийские соревнования, а также международный «Кубок Содружества». Руководители спорткомплекса на Шершневском водохранилище ожидают на Южном Урале сильнейших вейкбордистов страны, сообщает Фонд поддержки спорта.

«Федерация воднолыжного спорта России доверила Челябинской области проведение трех из четырех крупнейших официальных турниров. Участникам предстоят соревнования по вейкборду и вейкскейту в восьми категориях. Для победителей „Кубка Содружества“ и Всероссийских соревнований организаторы приготовили призовой фонд, общая сумма которого свыше 800 000 рублей», — сообщает пресс-служба Фонда поддержки спорта.

В главном из этих трех стартов, «Кубке Содружества», выступят иностранные спортсмены. Точный состав участников международных состязаний, а также представительство стран не сообщается, но планируется, что на Южном Урале выступят около 200 спортсменов.

Состязания пройдут в вейк-парке «Дамба» в акватории Шершневского водохранилища в Челябинске. Проект строительства этой площадки был реализован в 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера.





Южноуральские спортсмены получили современную и хорошо оснащенную тренировочную базу для занятий вейкбордингом. Она позволяет проводить состязания высокого уровня, в том числе первенства страны. Уже в первый год вейк-парк «Дамба» провел статусные всероссийские соревнований «Метеорит».

Организаторами соревнований выступят Федерация воднолыжного спорта России, Фонд поддержки спорта и Федерация воднолыжного спорта Челябинской области при поддержке губернатора Челябинской области.