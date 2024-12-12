Алексей Текслер вручил двум многодетным семьям ключи от новых квартир

Губернатор поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом

В 2023 году у Плехановых и Кольцовых родились тройни. Таким семьям, если их жилье меньше установленной нормами площади, в Челябинской области предоставляют квартиры по договору соцнайма. В будущем новую жилплощадь можно будет приватизировать. Ключи от квартир семьям вручил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Конечно, когда семья сразу становится многодетной, это большое событие. И не только для вас, но и для региона. Вы большие молодцы, очень большой вклад в нашу демографию. Такие семьи, как вы, лучше всех знают, что такое по-настоящему любовь и счастье. Успехов вам и всего самого наилучшего!»— сказал Алексей Текслер.

С момента действия регионального закона такой мерой соцподдержки воспользовались 26 южноуральских семей.





Во время встречи глава региона пообщался с семьями. Многодетная мама Кристина Кольцова рассказала Алексею Текслеру, что мечтает открыть кондитерскую. Старший сын в семье Плехановых, семилетний Захар, поведал о своем желании стать успешным боксером, поэтому он уже активно тренируется. Губернатор Челябинской области поблагодарил родителей за воспитание детей. У Плехановых и Кольцовых по четыре ребенка.





Глава региона напомнил, что на Южном Урале действует целый комплекс мер социальной поддержки многодетных семей: материнский капитал, выплаты на школьную и спортивную форму, компенсация на оплату услуг ЖКХ и многое другое. Кроме материальной поддержки, образцовые семьи получают высокое общественное признание: знаки отличия «Материнская слава» и «Семейная доблесть», участвуют в различных семейных конкурсах и фестивалях.

В конце встречи Алексей Текслер поздравил многодетные семьи с наступающим Новым годом и пожелал новоселам крепкого здоровья, большого счастья и любви!