Алексей Текслер наградил юных южноуральцев в рамках Молодежной ассамблеи

Глава региона вручил благодарственные письма президента РФ и премии губернатора

Глава региона Алексей Текслер вручил благодарственные письма президента РФ и премии губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики в рамках Молодежной ассамблеи, сообщили в пресс-службе правительства.

По традиции в декабре юных и активных южноуральцев отмечают за достижения в науке, культуре, творчестве, добровольчестве и общественной деятельности.

«У нас очень сильное волонтерское движение. Благодарю каждого, кто развивает добровольчество! Вы создаете на Южном Урале атмосферу дружбы и взаимопомощи, которая делает нас сильнее», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона вручил благодарственные письма президента РФ заместителю директора АНО «Молодежь Южного Урала» Дарье Булыгиной, начальнику отдела поддержки добровольчества АНО «Молодежь Южного Урала» Эдуарду Гаитову, замруководителю регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» Марине Сазоновой.

Премии губернатора Челябинской области за значительный вклад в реализацию молодежной политики в регионе получили 53 человека.

«Наша глобальная цель — сделать всю нашу Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. Для этого все у нас есть. Самое главное — есть такая замечательная молодежь. Желаю вам новых побед, вдохновения и уверенности в своих силах», — подчеркнул Алексей Текслер.