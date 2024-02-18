Конькобежцы Челябинской области завоевали пять бронзовых медалей на Спартакиаде

В командном зачете южноуральские спортсмены заняли третье место

В челябинском Ледовом дворце «Уральская молния» завершились состязания по конькобежному спорту на Всероссийской зимней Спартакиаде. Здесь в течение пяти дней, с 14 по 18 февраля, сильнейшие спортсмены страны разыграли 14 комплектов наград. Спортсмены Челябинской области завоевали 5 бронзовых медалей, а южноуральская команда заняла третье место в общем зачете, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В заключительном виде состязаний определись победители и призеры в мужском и женском масс-стартах. Золотые медали в этих дисциплинах завоевали Даниил Алдошкин и Елизавета Агафошина.

«Я даже не рассчитывала на такой результат перед началом соревнований. Конечно же, я очень рада своему выступлению в Челябинске. Спасибо организатором, мне очень здесь понравилось. Нас тепло встречали, хорошо кормили, организовали работу шаттлов. Еще была приятно удивлена тем, что каждый день на трибунах было много болельщиков», — отметила после церемонии награждения Елизавета Агафошина.





Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт.

1. Елизавета Агафошина (Москва)

2. Елена Еранина (Московская область).

3. Екатерина Константинова (Санкт-Петербург).

Мужской масс-старт выиграл Даниил Алдошкин и завоевал свою вторую золотую медаль на Спартакиаде. Ранее он в составе сборной Московской области выиграл командную гонку. Серебро в этом виде программы завоевал Данила Семериков из Саратовской области, а бронза на счету челябинца Степана Чистякова.

«Рад, что удалось завершить Спартакиаду на хорошей ноте и завоевать для Челябинской области еще одну бронзовую медаль. Своим выступлением в целом доволен, но не до конца. Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи и стараюсь биться за золото. И все же оставлю об этой Спартакиаде только самые лучшие воспоминания. Соревнования прошли на высочайшем уровне и здорово, что на трибунах было много болельщиков. Они создали эту праздничную атмосферу на соревнованиях», — отметил Степан Чистяков.





Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт 16 кругов

1. Даниил Алдошкин (Московская область).

2. Данила Семериков (Саратовская область).

3. Степан Чистяков (Челябинская область).

Спортсмены из Москвы выиграли командный зачет. Сборная Челябинской области заняла третье место. В активе южноуральцев пять бронзовых медалей на Спартакиаде. Две награды у Степана Чистякова (1500 метров и масс-старт), Екатерины Алдошкиной и Анастасии Григорьевой (они выиграли личные дистанции и командную гонку), а также одна медаль у Марии Гудошниковой с подругами по южноуральской сборной в командной гонке.

Конькобежный спорт. Командный зачет среди субъектов РФ:

1. Москва — 1149 очков.

2. Московская область — 974 очка.

3. Челябинская область — 808 очков.

В соревнованиях по конькобежному спорту на Всероссийской зимней Спартакиаде приняли участие 124 спортсмена (69 мужчин и 55 женщин) из 24 регионов страны, а также 9 спортсменов из Республики Беларусь.