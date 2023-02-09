Спортсменки из Миасса стали триумфаторами Кубка России по фристайлу

Они заняли весь пьедестал почета на соревнованиях в «Солнечной долине»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился второй этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп». Домашняя трасса помогла ярко выступить спортсменкам Челябинской области, которые заняли первые три места в состязаниях среди женщин. В этом виде программы уверенную победу одержала участница Олимпийских игр Александра Глазкова из Миасса, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Второй этап Кубка России по фристайлу собрал сильнейших спортсменов страны, специализирующихся в дисциплине «хаф-пайп». В этом виде программы у женщин вне конкуренции спортсменки из Челябинской области. Уверенную победу одержала Александра Глазкова из Миасса. Серебряную и бронзовую медали также завоевали ее землячки — Екатерина Селезнева и Екатерина Ефремова. За чертой призеров оказалась еще одна южноуральская спортсменка — Ярославна Мунтян из Златоуста.

А вот в мужских соревнованиях вне конкуренции оказались представители Москвы. Золото — у Владимира Иванова, серебро — у Максима Серова. Бронзовую медаль в копилку Челябинской области положил студент УралГУФК Леонид Фролов.

Напомним, что на первом этапе Кубка России по фристайлу, прошедшем в Красноярске, пьедестал призеров среди женщин также получился южноуральским. Причем девушки финишировали в такой же последовательности, как и на ГЛЦ «Солнечная долина».

Отметим, что сегодня, 9 февраля, в «Солнечной долине» пройдут еще одни представительные соревнования по хаф-пайпу — чемпионат России по сноуборду. Главным спортивным событием для южноуральского горнолыжного курорта станет Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Эти соревнования пройдут 4 марта.