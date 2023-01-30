Челябинские спортсменки заняли весь пьедестал почета на Кубке России по фристайлу

На соревнованиях по хафпайпу победу одержала Александра Глазкова из Миасса

Триумфально выступили на первом этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине хафпайп спортсменки Челябинской области. На соревнованиях, прошедших в Красноярске, девушки заняли весь пьедестал почета, а победу одержала участница Олимпийских игр — 2020 Александра Глазкова из Миасса, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Соревнования прошли на базе МСК «Сопка» в Красноярске. Уверенную победу на I этапе Кубка России одержала спортсменка из Миасса Александра Глазкова. Лидер сборной России по фристайлу в хафпайпе выступила с наиболее сложной программой, которую высоко оценили судьи, поставившие спортсменку на первое место.

Серебряным и бронзовым призерами соревнований стали также представительницы Челябинской области: Екатерина Селезнева и Екатерина Ефремова соответственно заняли второе и третье места.

В состязаниях среди мужчин южноуральская команда также не осталась без наград. Бронзовая медаль на счету Владимира Чечушкова. Здесь не было равных представителям Москвы: у Владимира Иванова золото, серебро в активе Максима Серова.

Отметим, что успешно выступают южноуральские спортсмены в текущем сезоне и в других дисциплинах фристайла. Так, Игорь Омелин из Аши после четырех проведенных этапов возглавляет общий зачет Кубка России в ски-кроссе.