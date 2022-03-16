Александра Глазкова из Миасса завоевала золото чемпионата России по фристайлу

Участница Олимпийских игр — 2022 победила на домашней трассе в «Солнечной долине»

В Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился чемпионат России по фристайлу. В дисциплине хафпайп уверенную победу одержала лидер национальной сборной, участница Олимпийских игр — 2022 Александра Глазкова из Миасса, сообщает региональная федерация фристайла.

В состязаниях среди женщин южноуральским спортсменкам не было равных. Весь пьедестал почета оккупировали представители миасской спортшколы «Старт». 15-летняя Александра Глазкова предсказуемо выиграла турнир, серебро у Екатерины Селезневой, бронза у Екатерины Ефремовой.

У мужчин первые два места заняли представители Москвы: лучший результат показал Владимир Иванов, совсем немного ему уступил Федор Муралев. Бронзовая награда у миасского спортсмена Леонида Фролова.

«На „Солнечной долине“ создали прекрасные условия для тренировок не только детей, но и мастеров фристайла и сноуборда, построены лучшие в России трассы для слоупстайла, ски-кросса и хафпайпа. Этим и объясняются успехи южноуральских спортсменов на соревнованиях российского уровня. Более того, наши земляки показывают достойные результаты и на международных стартах», — считает главный тренер сборной Челябинской области по фристайлу Вадим Коротков.

По словам председателя региональной федерации фристайла Олега Сиротина, успешное развитие горнолыжных дисциплин на Южном Урале во многом связано с поддержкой на уровне правительства региона и губернатора Алексея Текслера, который лично инспектировал строительство трасс по фристайлу.

Напомним, что на протяжении последних пяти лет горнолыжный курорт «Солнечная долина» ежегодно проводит крупнейшие российские и международные старты, самые масштабные и значимые из них — Кубки мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В этом году проходила подготовку к Олимпиаде-2022 на базе курорта национальная сборная России по фристайлу.