Челябинские фристайлистки заняли весь пьедестал почета на Кубке России

Они оказались вне конкуренции в дисциплине «хафпайп»

В Красноярске завершился первый этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «хафпайп». Триумфально в турнире среди женщин выступили спортсменки Челябинской области. Они заняли весь пьедестал почета, а победу одержала 23-летняя Екатерина Селезнева из Миасса. Она опередила своих подруг по команде Александру Глазкову и Екатерину Ефремову, сообщает результаты соревнований Федерация фристайла России.

Наличие трассы для хафпайпа на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе позволяет нашим спортсменам успешно выступать на всероссийских соревнованиях. Подтверждением этому — результаты наших земляков на I этапе Кубка России, который завершился накануне в Красноярске. Состязания среди женщин завершились триумфом для представителей Челябинской области.

Неожиданную победу одержала Екатерина Селезнева из Миасса. Судьи оценили ее выступление в 80,75 балла. Лидер российской команды, участница Олимпийских игр Александра Глазкова показала второй результат — 72,25 балла. А замкнула тройку призеров еще одна миасская спортсменка, Екатерина Ефремова, — 70,50 балла.

Фристайл. Кубок России. Хафпайп. Женщины:

1. СЕЛЕЗНЕВА Екатерина (Челябинская область) — 80,75.

2. ГЛАЗКОВА Александра (Челябинская область) — 72,25.

3. ЕФРЕМОВА Екатерина (Челябинская область) — 70,50.

В состязаниях среди мужчин успехи южноуральских фристайлистов скромнее. Здесь вне конкуренции оказались райдеры из Москвы. Победу одержал Владимир Иванов, второе место у Максима Серова. Замкнул тройку призеров спортсмен из Миасса Прохор Шурыкин.

Фристайл. Кубок России. Хафпайп. Мужчины:

1. ИВАНОВ Владимир (Москва) — 91,75.

2. СЕРОВ Максим (Москва) — 84,25.

3. ШУРЫКИН Прохор (Челябинская область) — 78,25.

Напомним, что состязания по фристайлу вошли в программу проведения II Всероссийской зимней спартакиады сильнейших. Турнир по хафпайпу примет горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. Состязания пройдут с 9 по 17 февраля 2024 года.