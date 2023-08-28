Спортсменка из Миасса завоевала два золота на всероссийском турнире по скалолазанию

Елена Красовская одержала победу в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг»

В Перми завершились Всероссийские соревнования по скалолазанию, в которых приняли участие 63 спортсмена из 17 регионов страны. Они разыграли комплекты наград в лазании на трудность и боулдеринге. В обеих дисциплинах не было равных спортсменке из Миасса Елене Красовской, сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

На всероссийских соревнованиях в Перми выступили лидеры сборной страны по скалолазанию. Им предстояло набрать баллы в зачет Большого кубка ФСР, который будет разыгран в октябре. Для представителей дисциплин «трудность» и «боулдеринг» это был уже четвертый старт сезона и заключительная возможность положить 100 баллов в зачет розыгрыша трофея.

В итоге на турнир заявились 63 спортсмена из 17 регионов страны. Среди них участница Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область), чемпионы мира Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) и Елена Красовская (Челябинская область), призер Кубка мира Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), призеры чемпионатов Европы Сергей Лужецкий (Воронежская область), Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) и другие.

Начала Елена Красовская с победы в дисциплине «лазание на трудность». Она завершила свое выступление при попытке взять 40-й зацеп, однако до топа не хватило всего нескольких перехватов. Острую конкуренцию составила ей Дарья Мезенцева из Новосибирска, в активе которой оказалось 39 зацепов. Замкнула тройку призеров Виктория Мешкова с 36 зацепами.

Спортсменка из Миасса закрепила свой успех, выиграв два дня спустя состязания в дисциплине «боулдеринг». Ключевые события в борьбе за медали здесь развернулись на четвертой трассе.

«Помешать Красовской взять золото постаралась Виктория Мешкова — она первой сделала здесь топ. Но Елена не менее уверенно добралась до финишного зацепа с первой попытки и оформила победу со всеми четырьмя топами. Екатеринбургская скалолазка взяла серебро», — сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

Отметим, что бронзовую медаль в этих состязаниях завоевала еще одна спортсменка из Миасса, Дарья Гарькина. Серебряным призером стал также еще один южноуральский атлет — в лазании на трудность второй результат показал Игорь Бобренев.