Скалолазы Челябинской области выиграли три золотые медали на первенстве России

Победителями соревнований стали Евгений Жилов, Андрей Беленцов и Дарья Акулова

На первенстве России по скалолазанию в Москве золотые медали завоевали три южноуральских спортсмена. Победителями соревнований стали Евгений Жилов, Андрей Беленцов и Дарья Акулова. В турнире за награды боролись более 1000 участников из 47 регионов страны, а также гости из Турции, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает результаты соревнований Федерация скалолазания России.

Турнир с участием сильнейших скалолазов страны прошел в столичном ЛФК ЦСКА. В нем успешно проявили себя южноуральские спортсмены. Так, в возрастной категории 16—17 лет победу одержали Дарья Акулова и Евгений Жилов. Они показали лучшие результаты в боулдеринге. В этой же дисциплине, но среди юниоров золото завоевал еще один спортсмен Челябинской области — Андрей Беленцов.

Достойно наши земляки выступили и в младших возрастных категориях, однако призовые места смогли занять только два южноуральских скалолаза. Так, среди юношей 10—13 лет бронза у Дмитрия Матросова, серебро среди юношей 14—15 лет у Александра Казакова.

Сильнейшие скалолазы России, лидеры национальной сборной сейчас готовятся к выступлению на чемпионате страны. Он пройдет с 19 по 21 апреля в Воронеже. Среди главных претендентов на победу и действующая чемпионка России Алена Красовская из Миасса.

Автор: Анна Авдякова