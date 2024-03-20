Скалолазка из Миасса Елена Красовская выступит на Всемирных играх Дружбы

Она выиграла всероссийские соревнования в Тюмени в дисциплине «боулдеринг»

Федерация скалолазания России сформировала состав национальной команды для участия во Всемирных играх Дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В заявку сборной попала и скалолазка из Миасса Елена Красовская. Она добилась этого права, выиграв Всероссийские соревнования в Тюмени, показав лучший результат в дисциплине «боулдеринг», сообщает Федерация скалолазания России.

На состязаниях в Тюмени сильнейшие скалолазы страны разыгрывали именные лицензии на Всемирные игры Дружбы. При этом их получали только победители соревнований в каждой из трех дисциплин скалолазания — лазании на скорость, на трудность и боулдеринге.

Успешно выступила во всероссийских соревнованиях сильнейшая южноуральская скалолазка Елена Красовская. Многократная чемпионка страны показала лучший результат в боулдеринге.

«На четвертом маршруте спортсменка из Челябинской области пошла по задумке постановщиков и взяла зону. Дальнейший путь дался чуть тяжеловато, но, используя весь свой технический арсенал и опыт, она достигла самой главной цели — топ был зафиксирован двумя руками. В них же оказалось и первое место по итогам финала», — сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

Серебряным призером соревнований стала Динара Фахритдинова из ЯНАО, а бронза досталась еще одной южноуральской спортсменке — Дарье Гарькиной.

Таким образом, стал известен состав сборной России на Всемирные игры Дружбы. Именные лицензии завоевали:

лазание на трудность — Динара Фахритдинова (ЯНАО) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург);

лазание на скорость — Юлия Каплина (Тюменская область) и Лев Рудацкий (Тюменская область);

боулдеринг — Елена Красовская (Челябинская область) и Николай Яриловец (Москва).

Всемирные игры Дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В программе соревнований 35 видов спорта, в том числе и скалолазание. Призовой фонд игр составляет более 4 млрд рублей.