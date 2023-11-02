Спортсменка из Копейска после двух лет тренировок завоевала Кубок мира по бодибилдингу

Дарья Омарова рассказала о том, как добиться успеха в категории «фитнес-бикини»

Спортсменка из Копейска неожиданно выиграла Кубок мира по бодибилдингу, победив в самой конкурентной категории «фитнес-бикини». Дарья Омарова пришла к этому успеху после двух лет упорных тренировок, практически не выходя из тренажерного зала. Фитнес-модель рассказала о том, почему решила попробовать свои силы в бодибилдинге и почему не рискнет отправиться на челябинский пляж в том же купальнике, в котором выступает на соревнованиях.

На соревнованиях, прошедших в Бишкеке, спортсменка из Копейска сумела приятно удивить как публику, так и судей. Ну и преподнести сюрприз самой себе, став победителем в категории «фитнес-бикини» среди девушек ростом до 172 см. Дарья Омарова ранее завоевала золото чемпионата России в этой же категории. Хотя еще год назад, выступая на аналогичных состязаниях, о таком результате могла только мечтать.

«Мы с тренером после того старта провели работу над ошибками. Поняли, какие группы мышц нужно подтянуть. Раньше я занималась по два раза в неделю, но теперь увеличили в два раза нагрузки. Весь последний сезон я практически не вылезала из спортзала. Но оно того стоило! Я очень рада, что удалось показать такой результат и завоевать карту Elite Pro», — рассказала Дарья Омарова корреспонденту ИА «Первое областное».

К слову, о так называемой карте Elite Pro. Благодаря ей спортсменка теперь может принимать участие в топовых состязаниях с участием сильнейших фитнес-моделей мира. Но заявляться на такие турниры Дарья Омарова пока не спешит. Она планирует закрепить успех на новых стартах, через упорные тренировки приблизить свою фигуру к идеалу.

А ведь Дарья Омарова в бодибилдинге оказалось лишь два года назад. Почти сразу же выиграла областные состязания, проявила себя на региональных турнирах. На нее быстро обратили внимание специалисты местной федерации бодибилдинга и фитнеса.

«Я ранее занималась цирковой гимнастикой, то есть была база, от которой можно отталкиваться. И так называемый „верхний“ рельеф был на достойном уровне. Но надо было много работать над собой, чтобы довести тело до желаемых пропорций. Спасибо тренеру, благодаря ему и почти получилось сделать так, как поется в песне: «Я себя слепила из того, что было», — добавляет спортсменка.

Интересно, что оказалась Дарья Омарова в тренажерном зале не только по собственному желанию. Привел ее туда и познакомил с тренером Александром Мочаловым... молодой человек девушки Вячеслав. Теперь он во всем ее поддерживает и даже выезжает с ней на соревнования.

Спортсменка говорит, что сцена и подиум дают ей те эмоции, которых не хватало ранее в других видах спорта. И не испытывает никакого стеснения от того, что нужно выходить на позирование в откровенном купальнике. Но на челябинском пляже в таком наряде мы ее не увидим.

«Я не боюсь появиться в откровенном купальнике на пляже. Но он со стразами и блесками будет смотреться неуместно. Люди покрутят у виска и подумают, что я странная какая-то. Кроме того, надо понимать: в соревновательный период мои мышцы и тело будут сильно выделяться, а во время отпуска у меня обычно стройное и подтянутое тело. Никто и не подумает, что я какая-то чемпионка по бодибилдингу», — говорит Дарья.

Сейчас спортсменка может позволить себе пару недель отдыха, а затем с новыми силами готовиться к новым соревнованиям и переходить на здоровое питание, соблюдая диету. Ближайшая цель — защитить титул чемпионки России, достойно выступить на международных турнирах.

Фото: Федерация бодибилдинга и фитнеса России (fbbr.org) и из личного архива Дарьи Омаровой





