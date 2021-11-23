«В жизни я кошечка, а на сцене — тигрица» — чемпионка мира по бодибилдингу Татьяна Мандолина

Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали в гостях у титулованной спортсменки

Челябинская область подготовила немало сильных спортсменов-бодибилдеров. Однако именно Татьяна Мандолина стала самой успешной из них. Выиграв в третий раз титул чемпионки мира, южноуральская спортсменка станет одной из немногих в этом виде спорта обладателем звания «Заслуженный мастер спорта». Мы побывали в гостях у Татьяны Мандолины и восхитились тем, каким долгим и упорным был путь спортсменки к успеху.

Уютная квартира-студия с двумя спальнями в новом микрорайоне в Калининском районе города. С 16-го этажа открывается чудесная панорама на город. Переступив порог дома, замечаем с коллегой цветы. Много цветов, еще свежих. Хотя и времени с последней победы Татьяны на чемпионате мира прошло уже вроде немало. «Поток близких друзей и знакомых не прекращается. Вот, недавно приходила очередная партия, общались с ними чуть ли не до утра», — объясняет спортсменка.

Здесь же, на полу замечаем два огромных кубка, в которых сложены наиболее важные и дорогие сердцу спортсменки медали с крупных международных турниров. «Будет время — сделаю что-то вроде уголка славы, сейчас не до этого. Домашние заботы и рутина поглотили», — говорит чемпионка.

Как заботливая хозяйка Татьяна заварила свежий крепкий кофе. И предложила... мясо лосятины. Скажем прямо, мы аж опешили — немного необычный выбор для угощения гостей. Но из вежливости отказались. «Ну и зря, — не стала настаивать спортсменка. — Лосятину сложно сравнить с другими видами мяса. Я заказываю ее у знакомых охотников. В моем виде спорта нужно уделать большое внимание питанию. А белок играет очень важную роль при подготовке к соревнованиям», — объяснила Татьяна.

«Могла бы стать хорошей балериной»

— Татьяна, но вы же не всегда занимались бодибилдингом? Читал в одном из интервью, что пробовали себя в балете.

— Да, у меня был шикарный преподаватель по балету, очень хороший специалист и приятный во всех отношениях человек. Мне было лет семь, когда она уехала преподавать в Германию. Я решила, что под руководством другого тренера заниматься не буду, в итоге балетную школу бросила. Мне кажется, я могла бы стать хорошей балериной, но не сложилось.

— Любовь к балету осталась? Ходите смотреть спектакли?

— Да, балет мне нравится с точки зрения выражения себя через танцы. А ведь это еще и грация, эстетическое наслаждение. В Челябинске неоднократно ходила на спектакли в театр оперы и балета им. Глинки. Жаль, в Москве в Большом театре ни разу не была, а хотелось бы. Русская школа балета известна на весь мир.

— Потом была художественная гимнастика.

— Да, занималась ею с 7 до 15 лет. Родители предложили этот вид спорта, я и согласилась. Тем более секция находилась рядом с домом, в Центре творчества детей и юношества.

— И затем в жизнь прочно и надолго вошел бодибилдинг. Видимо, у вас есть интерес к видам спорта, где нужно выступать на сцене, быть в центре всеобщего внимания?

— Мне нравится сцена. Выйду на нее и меняюсь, становлюсь совершенно другой. Даже близкие и знакомые друзья замечают это. Знаете, в жизни я не кажусь такой белой и пушистой как на сцене. Это сложно объяснить, визуально надо видеть, зная особенности моего характера.

— Хм, то есть в жизни вы как кошечка, а на сцене перевоплощаетесь в тигрицу?

— Да-да, очень хорошее и точное сравнение! На соревнованиях во мне просыпается хищница, готовая разорвать соперников и одержать победу. В общем, мне нравится выступать на сцене, я не стесняюсь публики и получаю определенный кайф от соперничества.

«Мама не советовала идти в бодибилдинг»

— Тем не менее, вы надолго уходили из спорта. С чем связан такой большой перерыв в карьере?

— Ох, тут сразу так и не ответишь. Давайте начну с начала — с того, как я вообще оказалась в бодибилдинге. Однажды на пляже ко мне подошел крепкий и мускулистый мужчина. Я смотрела на него и восхищалась: «Вау! Какой накаченный дядька!» Он как будто из фильма был или обложки глянцевого журнала. Может быть, сейчас уже никого не удивишь такими типажами, но в то время увидеть человека с такими данными была большая редкость. В общем, на меня его формы произвели большое впечатление. Это был Юрий Иванович Гуськов, известный в нашем регионе специалист. Он тогда мне сообщил, что является тренером в спортшколе, а при ней есть отделение фитнеса. Сказал, мол, у меня есть хорошие данные, и я могу добиться хороших результатов в бодибилдинге.

— Получается, тренер правильно все оценил своим профессиональным взглядом. Разглядел в вас задатки.

— Да, генетически я предрасположена к этому виду спорта — узкий таз, широкие плечи... По прошествии многих лет сама уже тоже смогу оценить человека и сказать ему — подойдет ему бодибилдинг или нет.

— А вы на тот момент были еще действующей гимнасткой?

— Да, но проблема была не в этом. Мама увидела, что этот мужчина ко мне подошел. А когда узнала про его предложение попробовать себя в бодибилдинге она не советовала мне туда идти.

— Почему?

— Тогда, да и сейчас тоже, у многих обывателей есть стереотип, что бодибилдинг — это не красиво. Даже вы, журналисты, когда пишите о моей победе, читаю затем комментарии к статье и волосы встают дыбом. Столько негатива и гневных сообщений! Я уж примеры приводить не буду, самое безобидное из них — «перекаченная женщина» (улыбается). В общем, запомнила я адрес этой спортшколы и пришла туда где-то через год. Но маме ничего говорить не стала.

— Тренер вас узнал?

— Да, и я сильно этому удивилась, все-таки год прошел. Так и начались мои первые занятия в тренажерном зале. Конечно, это был еще далеко не бодибилдинг, а фитнес. Увидела блестящие красивые гантели, другие тренажеры и загорелась. Стала втайне от мамы тренироваться, а потом пришлось признаться — предстояло выступать на областных соревнованиях, надо купальник к ним шить.

— Какова была ее реакция?

— Приняла как должное, смирилась с этим. Уже тогда со мной было сложно спорить. Я упертая натура: если уж чего-то хочу, то не отступлю от намеченной цели. Меня под танк брось — не сдамся. Мама понимала, что со мной спорить было бесполезно.

«Терпеть голод — самое противное, что может быть. Поэтому ем всегда»

— Тренажерный зал внешне мог произвести на 15-летнюю девушку яркое впечатление. Но ведь там надо было пахать, работать через не могу. Особенно, если она до этого занималась такими «безобидными» балетом и гимнастикой.

— Наверное, занятия спортом в детства помогли мне преодолеть первые трудности в фитнесе. Я привыкла к дисциплине, ответственному отношению к тренировкам. Да, порой одолевала лень. Сложней было на первых порах держать диету. Это сейчас я уже «заматерела», получила опыт и практику того, как готовить себя к соревнованиям. А тогда приходилось учиться, набивая шишки. О диетах никто толком не знал, все сводилось условно к «ешь огурцы и куриное филе». Такое однообразное меню любому надоест.

— А сейчас какая диета? Что входит в ваш рацион? Готовите ужин исключительно на себя или для всех домочадцев?

— Вся еда готовится на 2-3 дня. Кто что захотел — тот достал из холодильника и съел. У меня в рацион регулярно входят лосятина, морская рыба, птица, морепродукты, овощи, яйца, различные виды круп. Не ем мучного. Супруг с сыном обычно едят то же, что и я. Если захотелось вкусняшек каких-нибудь, то покупаем для мужа и сына, я и без них неплохо обхожусь.

— Особенно сложно садиться на так называемую «сушку»?

— Все зависит от опыта атлета. Когда девушки проходят это в первый раз, то ограничения в диете им сложно перенести. Чем ближе к соревнованиям, тем меньше вариативности в еде. Я уже привыкла к диетам, мне это не сложно.

— Правда ли то, что в такой период атлеты становятся более раздражительными и нервными? И это проявляется в быту, в общении с родными и близкими, друзьями, коллегами...

— Да, есть такое, но опять же все зависит от самого человека. Я считаю, что от этого не должны страдать близкие люди. И нужно брать на себя ответственность за свое поведение. Особенно «штормит» в такие периоды мужчин. Девушки в этом плане сильней. Я вам скажу честно: терпеть голод — это самое противное, что может быть. Особенно, если это происходит постоянно. Поэтому я никогда не голодаю — ем в любое время суток. Я лучше на тренировке буду интенсивней работать, чем изнурять свой организм недоеданием.

«Уже не обращаю внимания на комментарии „диванных“ экспертов»

— Большой спорт требует больших жертв. Часто приходится слышать мнение, что без фармакологии и различных препаратов в бодибилдинге сложно добиться высоких результатов.

— Посмотрите на меня, ответ перед вами (смеется). Я добилась всех титулов без применения каких-либо фармакологических препаратов. Да, это очень сложный и долгий путь. Я добиваюсь успехов в спорте за счет хорошей генетики, образа жизни, правильно построенного тренировочного процесса.

— А вы можете отличить «чистого» спортсмена от того, кто использует «фарм»? Это видно невооруженным глазом?

— Да, конечно! Мне кажется, это сможет увидеть и человек, не разбирающийся в бодибилдинге. У таких спортсменов более «жесткая» форма и мышцы, есть изменения в области челюсти, носа, надбровных дуг и т. д. Я этого, если честно, боюсь.

— Эти спортсмены же должны понимать, что наносят огромный вред своему здоровью и последствия могут быть очень серьезными.

— У каждого человека есть свой мотив. Одни готовы на все ради победы. Другие полностью полагаются на тренера. Третьи вообще стараются не думать об этом. Все хотят быстрого результата, но бодибилдинг — это спорт для тех, кто умеет ждать. Я 21 год в этом виде спорта, по несколько часов ежедневно тренируюсь, слежу за питанием и режимом дня. Попробуйте так — и ваше тело изменится, станет близким к идеалу.

— Это надо рассказать тем, кто пишет гневные комментарии к статьям про бодибилдеров.

— А смысл? У каждого свое мнение. И объяснять всем, сколько я трудов вложила ради победы на чемпионате мира не собираюсь. Когда в первый раз завоевала титул сильнейшей на планете, увидела новость о себе на одном из сайтов. А там столько сообщений нелицеприятных. Честно скажу, была в небольшом шоке. Откуда столько злости у людей? А сейчас уже перестала обращать внимание на комментарии «диванных» экспертов.

— Может быть, это все от зависти?

— Не знаю. Еще один неприятный момент открыла для себя в этом сезоне. Впервые узнала, что такое зависть и предательство. Не хотелось бы подробно говорить на эту тему, но я к такому повороту событий была не готова.

— Слышал, что в бодибилдинге часто спортсменки стараются сделать какие-то пакости соперницам — крадут купальники, например.

— Да, я слышала о таких казусах. Но со мной ничего подобного не происходило, потому что купальник и туфли всегда находятся со мной, ношу их на соревнованиях как самые драгоценные для меня вещи (улыбается).

«Бодибилдинг и фитнес становятся массовым и доступным видом спорта»

— Бодибилдинг субъективный вид спорта. Часто приходилось сталкиваться с необъективным судейством?

— Я ставлю перед собой задачу сделать себе такую форму, чтобы ни у одного судьи не дрогнула рука поставить меня на второе место. Поэтому вдвойне приятно, когда побеждаешь на соревнованиях единогласным решением судей. Это означает только то, что ты действительно сильнейшая и ни у кого не вызывает сомнения твое превосходство над соперниками.

— Сегодня бодибилдинг и фитнес сильно отличается от того, какими они были 20 лет назад, когда вы начинали ими заниматься?

— Конечно, бодибилдинг сейчас совсем другой, проделал колоссальный путь в своем развитии. И даже сейчас вижу, как стремительно растет его популяризация. Вы посмотрите сколько ввели различных категорий. Раньше в фитнесе было две категории, а сейчас, если не ошибаюсь, больше десяти. То есть теперь каждая девушка может себя найти в какой-либо категории. И это отражается на массовости, интересу к этому виду спорта. Я очень надеюсь, что когда-нибудь бодибилдинг станет олимпийским видом спорта. К этому все идет.

— Однако в увеличении категорий есть и обратная сторона медали: чем больше категорий, тем меньше возможностей сделать из чемпиона звезд мирового уровня — узнаваемых и популярных в мире спорта людей.

— Хм, логику вашу я поняла. То есть раз десять категорий — значит и десять чемпионов мира, правильно? Ну и что? Не вижу в этом проблемы. Повторюсь, главное, что бодибилдинг становится массовым и доступным для широкого круга лиц видом спорта. А где массовость, там и коммерческая составляющая. В кои-то веки на соревнованиях по бодибилдингу теперь есть призовой фонд. Приезжаешь на соревнования, если хорошо выступил, то получил премиальные, окупаешь свою поездку. Бодибилдинг — дорогой вид спорта еще и потому, что приходится на свои средства выезжать на соревнования. А еще надо тратить деньги на грим, прическу, купальник, проживание, питание...

— В профессиональном спорте крутятся еще большие деньги. Может быть, есть смысл попробовать себя в профи?

— За победы на чемпионатах мира у меня есть так называемые PRO-карты, которые дают возможность принимать участие в турнирах среди профессионалов. Но я туда не стремлюсь. Там совершенно другой уровень и без фармакологических препаратов не обойтись. Я не готова и не хочу задействовать какие-то препараты, чтобы встать в один ряд с профи. Там такие девочки выступают, я на их фоне выгляжу цыпленком.

«Никогда его не брошу, потому что он хороший»

— Татьяна, а что дальше? Какие перспективы и планы на будущее?

— Я задавала себе этот вопрос еще год назад, когда во второй раз стала чемпионкой мира. По технической ошибке меня тогда не включили в состав сборной России — из-за этого я не получила звание «Заслуженный мастер спорта». Условия для его получения я уже перевыполнила. Отправила в Минспорт РФ необходимый пакет документов. Теперь вот жду приказа. В этом году ставила задачу выиграть мировой рейтинг. И сделала это! Планы на 2022-й год? Я пообещала президенту нашей региональной Федерации Ивану Литваку, что выступлю на Кубке России, который пройдет в Челябинске в апреле следующего года.

— Вот это да! У нас наконец-то появится уникальная возможность воочию увидеть выступление трехкратной чемпионки мира.

— Да, хочется выступить перед родными болельщиками. Порадую всех на сцене, а там посмотрим.

— Новая цель и мотивация для тренировок появится тогда, когда бодибилдинг включат в программу Олимпийских игр.

— Да ну... Я не смогу так долго ждать и держать себя в форме. Тем более я еще двух деток хочу (улыбается).

— Судя по всему, скоро придется заканчивать карьеру?

— Да, но планирую остаться в бодибилдинге, буду развиваться как спортивный судья и тренер. То есть буду по другую сторону баррикад. Помните, стих есть такой: «Никогда его не брошу, потому что он хороший» (смеется). Я слишком люблю этот вид спорта, чтобы просто так взять и уйти из него навсегда.