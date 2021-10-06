«ВАДА борется не за чистый спорт, на кону миллиарды долларов» — чемпион мира по бодибилдингу

Челябинский спортсмен Роман Халиулин — за легализацию «безобидного» допинга

Чемпион мира из Челябинска является одним из немногих атлетов в России, кто занимается бодибилдингом профессионально. Есть ли у этого спорта большое будущее без допинга, чем вызван всплеск интереса к силовым видам спорта и почему немногие атлеты спешат переходить в профессионалы? Роман Халиулин в откровенном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» разрушает мифы и стереотипы бодибилдинга.

На родине не пригодился, в Челябинске раскрылся

— Роман, вы родились и выросли в Орске и именно там начинали свою спортивную карьеру, добились определенных успехов. Почему приняли решение перебраться в Челябинск?

— К сожалению, в Оренбургской области практически никак не развивается местная федерация бодибилдинга и фитнеса. То есть она формально, на бумаге есть, но нет инициативного лидера и руководителя, который бы занимался ее развитием, предпринимал важные стратегические шаги. В Челябинской области такой человек есть: Иван Литвак делает очень многое для популяризации этого вида спорта, выстраивает профессиональные и хорошие отношения с руководителями фитнес-клубов, тренерами, спортсменами. Поэтому, когда в 2017 году я получил от него приглашение перебраться в Челябинск, не задумываясь согласился.

— Сколько времени у вас ушло на то, чтобы выйти на серьезный уровень и завоевать титул чемпиона мира?

— Весной 2016 года у меня был первый серьезный соревновательный опыт в бодибилдинге. Кстати, это был открытый чемпионат Челябинской области. Я приехал на старт, не преследуя каких-то целей. Но, к своему удивлению, удалось выиграть турнир. Тогда мне посоветовали поехать на чемпионат России в Мурманск. Хотя у меня и в мыслях не было заявляться на эти соревнования. С горем пополам наскреб деньги на перелет, отправился туда и занял четвертое место. Вот это и стало переломным моментом в карьере — стал вникать в этот вид спорта, загорелся им. Но не могу сказать, что дела пошли в гору. В течение пяти лет на чемпионатах страны не удавалось завоевать медали.

В 2019 году Федерация бодибилдинга и фитнеса России ввела новую номинацию — «Классик физик», которая лучше подходит под мои генетические параметры тела. У меня появилась возможность прибавить 3 кг сухого соревновательного веса, нарастить чистую мышечную массу. Так, весной я стал вице-чемпионом страны, а осенью выиграл абсолютную категорию и поехал на чемпионат мира, где завоевал золото в своей категории. Это уже был первый по-настоящему крупный успех. Но все же главная победа пришла чуть позже — когда выступил после «мира» на крупном турнире имени Оксаны Гришиной в Москве (одна из самых известных российских спортсменок, четырехкратный победитель «Мисс Олимпия», сейчас живет и тренируется в США. — Прим. авт.). Став победителем этого турнира, я завоевал право на получение так называемой PRO-карты от IBBF (Международная федерация бодибилдинга и фитнеса). Она выдается атлетам только за самые значимые достижения в любительском бодибилдинге. Теперь я мог выступать среди профессионалов и стремиться к вершине мирового бодибилдинга, турнирам топового уровня — «Арнольд классик», «Мистер Олимпия» и другим.

— В Челябинской области, кажется, только Татьяна Мандолина имеет подобную карту.

— Нет, она выступает еще по любителям. У нее есть европейский аналог такой карты, но с ней она не может участвовать в крупнейших международных турнирах среди профи, которые проводятся в США.

— А в России много таких спортсменов?

— Нет, их можно пересчитать по пальцам одной руки. В категории «Классик физик» вместе со мной четыре спортсмена. В классическом бодибилдинге есть еще Алексей Лисуков из Санкт-Петербурга, но он в последнее время не выступает. Ну и самый известный наш культурист — Мохамед Эль Эмам, египтянин, принявший российское гражданство. В этом году он показал лучший результат среди наших атлетов на турнире «Арнольд классик» в Америке, став седьмым. Ему лишь одного очка не хватило для того, чтобы квалифицироваться на самый топовый турнир мирового бодибилдинга — «Мистер Олимпия».

На пике формы — круглый год

— Профессиональный и любительский бодибилдинг — это, по сути, два разных вида спорта?

— Да, можно так сказать. В любительских соревнованиях выступают, как правило, энтузиасты своего дела, в них не заработаешь какие-то денежные средства. В профи все иначе: в зависимости от ранга соревнований есть хороший призовой фонд. Кроме того, далеко не каждый спортсмен-любитель может выйти на профессиональный уровень, даже если очень этого хочет. В профи-турнирах выступают генетически очень одаренные ребята.

— То есть для вас бодибилдинг — это уже основной вид деятельности и источник дохода?

— Да, у спортсменов-профи высокого уровня есть хорошие спонсорские контракты с компаниями по производству инвентаря, спортивного питания и т. д. У меня есть собственный бренд и соглашение с одной из компаний, а также много различных финансовых договоренностей с разными фирмами. В общем, ничем другим, кроме спорта, я не занимаюсь. И весь мой режим и уклад жизни «заточен» под спорт, на достижение результата.

— Этот режим связан в первую очередь с правильным питанием и занятиями в тренажерном зале?

— Да, я полностью сконцентрирован на себе и своей физической форме. И все ради одной цели — поддерживать организм в постоянном тонусе и нужных кондициях. Скажу сразу — я с глубоким уважением отношусь к спортсменам-любителям за то, что они находят в себе силы и возможности для занятий в тренажерном зале в свободное от работы время. Но в профи-спорт им практически невозможно попасть при таких условиях. И уж тем более успешно выступать на соревнованиях. Потому что вся жизнь профи направлена на достижение высоких результатов. А этого можно добиться только в том случае, если все свое время уделяешь спорту.

— Им приходится при подготовке к соревнованиям садиться на жесткую диету, усиленно работать на тренировках. В вашем случае этим приходится заниматься чуть ли не круглогодично.

— Да, приходится во многом себя ограничивать, но не всегда. Я же человек, а не робот. Есть определенные периоды времени, когда можно «сбавить» обороты. Например, во время набора массы, когда могу себе позволить есть более калорийную пищу, а сам режим тренировок более щадящий. Однако я уже приучил организм к такому укладу и ритму жизни, люблю то, чем занимаюсь. Поэтому это не кажется таким уж муторным и сложным. Тем более если в доме царит хорошая и дружелюбная атмосфера. Супруга меня поддерживает, понимает, ради чего я терплю все эти лишения. Кроме того, в семье есть финансовый достаток. Отсюда нет и конфликтов на этой почве: я не вырываю из семейного бюджета деньги на спорт, а, напротив, обеспечиваю ее благодаря занятиям спортом. Единственное, что на правильное и хорошее питание уходит немало средств.

Шестиразовое питание — это норма

— Могу представить, как непросто приходится супруге, — тяжело жить с человеком, которому скрупулезно нужно следить за своим рационом питания и режимом.

— Я постарался максимально оградить ее от всей своей спортивной деятельности. Скажем, сам себе готовлю, мне это не в тягость. Хотя ежедневно у меня четыре-шесть приемов пищи, но сам о себе забочусь, не обременяя жену. Ей сложно, может быть, только накануне соревнований, когда за семь-восемь дней до старта я сажусь на жесткую диету и усиленные тренировки. В такой период времени у меня нет настроения, я подавлен, немного раздражителен и сосредоточен на спорте. Этот момент мне и окружающим надо перетерпеть.

— Я не ослышался — у вас четыре-шесть приемов пищи в день?

— Да, у меня, если можно так выразиться, однообразно-разнообразный рацион питания. Белковая составляющая — яйца, красная и белая рыба, мраморная говядина. Углеводная — овсянка, рис и другие крупы. Жировая — стейк или говядина.

— Хм, я думал при подготовке к соревнованиям культуристы становятся чуть ли не вегетарианцами.

— Это стереотип, и он имеет место быть. В то же время знаю много спортсменов-любителей, у которых накануне стартов рацион питания становится совсем уж скудный: куриная грудка, гречка и огурцы. Это неправильно. Наш организм требует очень много различных микро- и макронутриентов. И чем разнообразней наш рацион из разных составляющих, в том числе аминокислот, тем лучше. Однако не у всех есть возможность покупать себе, скажем, стейк из мраморной говядины, форель или семгу в больших количествах. У меня с этим (тьфу-тьфу) проблем нет: в финансовом плане все хорошо складывается, и я могу себе позволить хорошую и качественную пищу. Покупаю себе продукты в проверенных магазинах или заказываю доставку на дом. И на ценник никогда не смотрю, потому что питание — важнейший аспект для атлета-бодибилдера. У нас продуктовая корзина недешевая. Скажем, у меня пять-шесть источников белковой пищи, а они достаточно дорогостоящие.

Стройняшка на фоне тяжеловесов

— Бодибилдинг сильно изменился за последнее время. В программу соревнований включают все новые и новые дисциплины, которые имеют мало общего с тем бодибилдингом, который стоял у истоков культуризма. Как вы относитесь к этим нововведениям?

— Я положительно отношусь ко всему, что продвигает спорт в массы, в своей основе имеет активный и здоровый образ жизни. Тем более если это учит людей еще и культуре питания, дисциплине, заставляет следить за своим внешним видом.

— Однако завоевать титул чемпиона мира в «тяжелом» и «пляжном» бодибилдинге не одно и то же.

— Это вопрос генетики. Если у человека нет предрасположенности к классическому бодибилдингу, то он и не добьется здесь результатов, как бы ни старался. Скажем, я бы тоже хотел выступать в категории супертяжей, но, как ни пытайся, я все равно буду оставаться стройным на их фоне и не смогу с ними соперничать на равных. То же самое касается и других дисциплин нашего вида спорта.

— К супертяжелой весовой категории всегда особый интерес.

— Так всегда было, есть и будет. Внимание к таким атлетам соответствующее. И вокруг них крутятся большие деньги. Спонсорские контракты у тяжеловесов-бодибилдеров покруче. И, скажем, за победу на «Мистер Олимпия» им полагается около 400 тысяч долларов. В своей категории «Классик физик» я за победу на таком турнире получу 30 тысяч долларов.

У атлетов сила не рассчитана на выносливость

— Неоднократно от своих друзей и коллег приходилось слышать мнение, что все эти мышцы у бодибилдеров — показушные. И сила эта мнимая.

— Ну, сила-то у них тоже есть, но какая именно? Понимаете, качки ярко выражены своими формами за счет того, что они занимаются в тренажерном зале. Посмотришь на нас и видишь гипертрофированные мышцы. Можем ли мы наши навыки в жизни применить? А почему такие вопросы не задают другим спортсменам? Вот никто же не будет говорить Усэйну Болту, что зря он так быстро бегает, — мол, вне спорта это умение ему не пригодится. И не будут спрашивать у самого быстрого пловца в мире Майкла Фелпса, как ему этот навык пригодится в жизни. Почему у всех такое предубеждение, что если речь идет о бодибилдере, то он обязательно должен вне спорта свои умения применять?

Зато в интернете все герои — пишут всякую дичь и делают нелепые сравнения. Мол, боксеры сильней качков — они с одного удара их ушатают. Позвольте, боксер любого человека вырубит хотя бы потому, что это его работа, он занимается тем, что отрабатывает сильный и поставленный удар. Люди негативно относятся к культуристам только лишь потому, что у них ярко выражены мышцы. А может быть, просто завидуют тому, чего сами добиться не могут. Они же видят только верхушку айсберга. Не знают то, сколько времени и усилий атлеты тратят на то, чтобы добиться таких результатов, какой образ жизни они ведут, какая у них самодисциплина и распорядок дня.

— Известный в прошлом тяжелоатлет, а ныне стронгмен Михаил Кокляев говорил как-то, что с трудом может себя заставить из магазина тяжелые сумки с продуктами до дома дотащить.

— А все потому, что у мышц своя специфика, у атлетов они не рассчитаны на выносливость. Для того чтобы поднять и опустить штангу, нужен единоразовый выброс сил, некий импульс. С другой стороны, они все же сильней среднестатистического человека, который не занимается в тренажерном зале. Но уступят любому грузчику, разгружающему вагоны, потому что «качок» не приспособлен к таким нагрузкам.

Легализация допинга сделает спорт чище

— А как быть со стереотипом, что для достижения внешних результатов бодибилдеру приходится часто использовать запрещенные препараты?

— Такой вопрос задает себе, пожалуй, любой спортсмен, который стремится добиться определенных успехов. И ему зачастую приходится делать выбор: либо принимать эти правила игры, либо отказываться от них, рискуя остаться посредственным атлетом. Это профессиональный спорт, в котором допинг имеет место быть. От этого никуда не деться.

Вопрос весь заключается в том, как грамотно спортсмены используют те или иные препараты. Некоторые из них научились грамотно это делать: консультируются с компетентными специалистами, врачами, сдают анализы, мониторят свой организм, делают обследования и проводят профилактические меры, чтобы минимизировать риск при получении каких-то необратимых последствий при применении допинга.

А есть люди, которые «жрут» этот допинг и даже не думают о том, какой вред наносят своему организму. Более того, они это делают даже не для того, чтобы выступить на соревнованиях, — 80% парней, занимающихся в тренажерном зале, употребляют анаболические препараты для того, чтобы выпендриться перед своими друзьями и знакомыми. Показать то, какие они крутые. Но выглядят они достаточно посредственно, не как культуристы. Смотришь на такого «качка» и думаешь — ну не дурачок ли?

— То есть допинг нужен только спортсменам?

— Я, наверное, сейчас вызову на себя шквал критики и непонимания, но именно так я и считаю. В современном спорте уже не стоит вопрос о том, кто «выше, быстрее, сильнее». Времена эти уже давно прошли, лет эдак 40—50 назад. Сейчас идет не борьба между спортсменами за победу, а война между докторами и фармакологами. Ее суть сводится к тому, чтобы как можно быстрей разработать такой препарат, который можно максимально быстро вывести из крови. Чтобы ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) его не обнаружила. И в мире побеждают спортсмены тех стран, где есть грамотные и сильные фармакологи, сумевшие изобрести препараты, которые еще не успели внести в список запрещенных.

Вы посмотрите, сколько допинговых скандалов произошло за последние пять-шесть лет, сколько профессиональных спортсменов получили пожизненную дисквалификацию. В любом виде спорта. И не только в России. И мне в этой связи вообще странно слышать мнения, что олимпийские виды спорта у нас «чистые», а культуристы все на «химии» сидят.

— Вы сейчас прям-таки революционные вещи говорите.

— Допинг-контроль сдают все, и список запрещенных препаратов един для всех. Возможно, в бодибилдинге несколько упрощенная эта процедура сдачи допинг-тестов, более лояльная, что ли. А все потому, что это не олимпийский вид спорта, здесь не крутятся слишком уж большие деньги. А спортсмены, у которых есть голова на плечах, уже научились обходить допинг-тесты так, чтобы не попасть на «положительный» результат. Они знают, когда и какой препарат нужно убирать, чтобы не остались его следы в крови в определенный момент времени.

— Однако допинг допингу рознь.

— Безусловно! Скажем, мельдоний и ряд препаратов на повышение уровня тестостерона в крови даже ставить нельзя близко друг с другом. Но оба являются допингом. В мире более сотни тысяч запрещенных препаратов. Сейчас уже даже опасно воду из крана пить. Вдруг подхватишь какие-то химические элементы, которые при сдаче допинг-тестов дадут положительный результат?

— Как в такой ситуации быть?

— Самый простой вариант — легализовать допинг. В разумных пределах, конечно. Тогда спортсмены станут получать меньше травм, потому что будут лучше восстанавливаться после соревнований. Знающие специалисты из мира спорта знают, что самое главное для атлета — это возможность быстро восстановиться после серьезных нагрузок.

Допустим, спорт легализовали. И что, люди, никогда им не занимавшиеся, побегут валом заниматься спортом? Нет, конечно! А спортсмены, так или иначе, все употребляют допинг, но пытаются это скрыть. Почему бы тогда не легализовать «безобидные» препараты под четким наблюдением и контролем все той же ВАДА?

Но этого никогда не произойдет. Потому что ВАДА — это бизнес. А вся эта шумиха вокруг профессионального «чистого» спорта — широко разрекламированная пропаганда. Не за чистоту в спорте бьются большие чиновники, а за миллиарды долларов. У них свои корыстные интересы.