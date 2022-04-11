Сборная Челябинской области выиграла командный зачет чемпионата Урала по бодибилдингу и фитнесу

Южноуральские спортсмены провели генеральную репетицию перед домашним Кубком России

В Екатеринбурге успешно выступила сборная команда Челябинской области на чемпионате Урала по бодибилдингу и фитнесу. Южноуральцы выиграли командный зачет, подтвердив высокий уровень готовности перед стартующим в Челябинске 20 апреля Кубком России, сообщает региональная федерация бодибилдинга и фитнеса.

Южноуральские атлеты восемь раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета чемпионата Урала. Среди них лучшими в различных разделах и дисциплинах стали Евгений Цисарь, Никита Кузнецов, Владислав Кеслер, Алена Кочепасова, Анастасия Мачнева, Полина Малухина, Анастасия Гуськова, Вера Энс и Ирина Коваленко. В общем зачете команда Челябинской области заняла первое место, опередив хозяев соревнований.

Отметим, что впереди у сильнейших атлетов еще более важный и ответственный старт — Кубок России. Он пройдет в челябинском Центре международной торговли 20—22 апреля. В рамках мероприятия впервые пройдет Всероссийский фестиваль детского фитнеса и бодибилдинга.