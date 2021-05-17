Челябинка Александра Овсянникова установила рекорд России по суточному бегу

За 24 часа спортсменка преодолела более 252 километров

Невероятный рекорд установила челябинская спортсменка Александра Овсянникова. На соревнованиях в Москве представительница Южного Урала стала чемпионкой России по суточному бегу, попутно установив рекорд страны. За 24 часа бегунья пробежала 252,5 километра.



«Это не только лучший результат соревнований. Александра превысила норматив мастера спорта международного класса и поставила новый рекорд России. Чемпионка тренируется в спортивной школе им. Л. Н. Мосеева, ее тренер — Евгений Аллеборн», — рассказали ИА «Первое областное» в управлении физкультуры и спорта Челябинска.

Отметим, Александра Овсянникова оказалась первой российской женщиной, которой покорился знаковый рубеж в 250 километров. Челябинка показала пятый результат в мировой истории, в одиночку принеся победу команде Челябинской области в командном зачете.