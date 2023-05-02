Челябинка Александра Овсянникова установила рекорд в беге на 100 км

Спортсменка одержала победу на Кубке России, пробежав дистанцию за 7:29.31

В Москве завершился Кубок России по легкой атлетике в беге на 100 км. Победителем соревнований среди женщин стала челябинка Александра Овсянникова. Она пробежала сверхмарафонскую дистанцию за 7 часов 29 минут и 31 секунду, установив новый рекорд Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На старт 100-километровой дистанции заявились 7 спортсменок. Среди них и Александра Овсянникова из челябинской СШОР имени Леонида Мосеева. Подопечная тренера Евгения Аллеборна грамотно распределила силы по дистанции и пришла к финишу первой спустя 7 часов 29 минут и 31 секунду. Ставшая серебряным призером Надежда Шиханова из Кировской области отстала почти на 15 минут.

«Старт получился хороший, погода оказалась „беговой“. Трасса отличная, и организация мероприятия порадовала. Поэтому и удалось выполнить все поставленные задачи. Результатом своим довольна. Самочувствие вполне неплохое, если сравнивать со своим состоянием после суточного марафона», — прокомментировала свое выступление Первому областному информагентству Александра Овсянникова.

На аналогичных соревнованиях среди мужчин победу одержал Александр Бабаев из Московской области с результатом 6.44,23.

Напомним, что в мае 2021 года спортсменка установила рекорд России в суточном беге. За 24 часа Александра Овсянникова пробежала 252 км.