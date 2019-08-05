Челябинка завоевала «бронзу» на международном турнире по боксу

Соревнования проходили в Каспийске, республика Дагестан.

В Каспийске прошли международные состязания по боксу памяти государственного деятеля Дагестана Магомед-Салама Умаханова. Турнир состоялся в 21-й раз, в нем приняли участие более двухсот спортсменов из 21-ой страны, в том числе Венесуэлы, Туниса, Индии, Китая, Швеции и Италии. Были разыграны медали в пяти олимпийских категориях.

В соревнованиях участвовала и челябинская спортсменка, заслуженный мастер спорта России Александра Кулешова. Подопечная заслуженного тренера России Владимира Рощенко отличилась в весовой категории до 51 килограмма.

Кулешова одержала победу над Кристиной Плетневой из Дагестана, однако в полуфинале уступила будущей победительнице турнира, итальянке Камилле Фадда. В итоге у Александры бронзовая медаль.

Александра Кулешова является чемпионкой мира по боксу 2012 года, серебряным призером чемпионата планеты в 2008 году, четырехкратной чемпионкой России (2009, 2010, 2013, 2014), неоднократным призером чемпионатов страны, а также победительницей и призером многих международных турниров.

Отметим, что в конце июня Кулешова завоевала «серебро» на 50-х Всероссийских соревнованиях класса «А» по боксу «Байкал-2019» в Улан-Удэ.