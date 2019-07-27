Челябинская спортсменка по тайскому боксу взяла «бронзу»

Вера Негодина завершила выступление на чемпионате мира в Таиланде.

Сегодня, 27 июля, челябинка Вера Негодина завоевала бронзовую медаль в полуфинале чемпионата мира по тайскому боксу, проходящему в Бангкоке, Таиланд. Негодина уступила победу своей принципиальной сопернице из Беларуси, двукратной чемпионке планеты Алёне Лешкевич, которой наша землячка дважды проигрывала на чемпионатах мира и Европы.



Отметим, что Вера Негодина, ученица заслуженного тренера России Виктора Самсонова, является чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, 6-кратной чемпионкой России.

Еще двое челябинцев не смогли побороться за награды чемпионата мира в столице Таиланда. Вице-чемпион России Артур Хайруллин проиграл чемпиону Европы из Венгрии Ноберту Спету. А бронзовый медалист молодежного чемпионата мира Алексей Дмитриев выиграл стартовый бой у филиппинца, однако не справился с хозяином ринга из Тайланда.