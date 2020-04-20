Спортсменка из Челябинска улучшила результат Криштиану Роналду

15-летняя школьница приняла участие в челлендже нападающего итальянского «Ювентуса», превзойдя его достижение.

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Знаменитый португальский футболист Кришитану Роналдо предложил на своей странице в инстаграме «дистанционным» соперникам сделать за 45 секунд как можно больше скручиваний (упражнений на пресс, а именно, из положения лежа достать руками до поднятых ног).

И установил «точку отсчета» — 142 раза. Вызов от пятикратного обладателя «Золотого мяча» — самой престижной мировой индивидуальной награды в футболе — приняли не только его коллеги, но и представители других видов спорта. Некоторым удалось обойти Роналду в его коронном упражнении при работе над мышцами живота.

В частности, одноклубнику Криштиану — Блезу Матюиди (144 повтора), защитнику «Бенфики» Рубену Диашу (150), форварду екатеринбургского «Урала» Павлу Погребняку (143), двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике из Южной Африки Кастер Семене (176), российскому профессиональному теннисисту Карену Хачанову (144). В числе соискателей «Кубка гостиной» (Living Room Cup) оказалась и челябинка Анастасия Гуськова, соблюдающая режим самоизоляции и тренирующаяся в домашних условиях.

«Было сложно, но я побила рекорд Криштиану Роналду. У меня получилось 145 раз, против его 142. Хоть это не так травмоопасно, как предыдущий вызов, но я все равно умудрилась сжечь спину. Выложила в инстаграм, его отметила, остаётся только ждать и надеяться», — поделилась Анастасия Гуськова.

Отметим, что Анастасия является восьмикратной победительницей первенств России по детскому фитнесу. В ее коллекции мировых наград есть три золотые и две бронзовые медали. Более месяца назад, до начала повсеместной отмены и переноса соревнований, 15-летняя Анастасия Гуськова заняла второе место в открытом Всероссийском турнире по бодибилдингу и фитнесу в подмосковном Дмитрове. Юная спортсменка впервые выступала в категории «фитнес женщины», получив самые высокие оценки в произвольной программе, в которую входят гимнастические, акробатические и силовые элементы, но уступив во втором раунде — фитнес-бикини или сравнение пропорций тела — уроженке Донецка, чемпионке России, Европы и мира по фитнесу Ольге Демчук. Родителями уникальной спортсменки являются мастер спорта России международного класса по фитнесу Юлия Гуськова (личный тренер) и главный тренер сборной Челябинской области по бодибилдингу Юрий Гуськов.

Добавим, что кумир миллионов, красавчик Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру (полное имя) вряд ли повторит гимнастический «трюк» нашей землячки Анастасии Гуськовой, которая, стоя на руках и не опираясь о стену, может надеть на себя через голову футболку. Именно об этом «предыдущем вызове» девушка написала в своем посте по поводу конкурса Роналду. И добавила в шутку в другом, выполняя в комнате сальто вперед: «Смерть соседям. В зал нельзя? Я и дома могу. Выходим из положения самыми разными способами».