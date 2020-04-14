Спортивные игры БРИКС перенесут на сентябрь

Причиной стало распространение коронавируса.

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Спортивные игры БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске летом этого года будут перенесены на сентябрь. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции Covid-19.



С просьбой о переносе к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратился министр спорта России Олег Матыцин. В своём письме он порекомендовал главе региона рассмотреть возможность переместить дату начала соревнований.

«Принимая во внимание труднопрогнозируемую глобальную эпидемическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, полагаем целесообразным рассмотреть возможность переноса проведения Игр БРИКС на конец III квартала 2020 года», — гласит текст письма министра спорта России.

Информацию об переносе «Первому областному» подтвердили в пресс-службе минспорта Челябинской области. Игры БРИКС должны были пройти в Челябинске в июне этого года. Отметим, что с 16 марта этого года и до особого распоряжения на территории России запрещено проведение всех международных спортивных мероприятий.