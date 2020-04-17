Российские шахматисты почтили память коллеги из Челябинской области онлайн-турниром

Соревнования были посвящены международному мастеру из Сатки Николаю Лушникову.

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12 апреля 2019 года после тяжелой болезни, на 42-м году жизни, скончался первый в истории города Сатки международный мастер по шахматам, тренер шахматного клуба «Вертикаль» Николай Лушников. Спустя год его друзья и коллеги организовали блиц-турнир, который в связи с пандемий коронавируса COVID-19 прошел в онлайн-режиме.

В состязаниях в условиях самоизоляции на игровой платформе lichess. org приняли участие более 150 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Самарской и Ростовской областей, республики Удмуртия и других регионов России. Участники должны были уложиться в заданное время, вне зависимости от количества сыгранных партий. В итоге победителем в игре в режиме реального времени через сеть стал международный мастер Александр Гутенев, который является тренером челябинской спортивной школы № 9 по шахматам и шашкам, руководителем шахматной школы PandaChess. Второе место занял международный гроссмейстер из Самары Арсений Алавкин. Третьим оказался «Бронза» досталась еще одному челябинскому тренеру Евгению Сомкину.

Отметим, что 19-го апреля на платформе ChessKing при поддержке Челябинской областной федерации шахмат состоится первый региональный турнир с призовым фондом 10 тысяч рублей — открытый чемпионат Челябинской области по блицу.