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/ Юных челябинцев ждут на праздник добра в парке Гагарина

Юных челябинцев ждут на праздник добра в парке Гагарина

Организаторы мероприятия подготовили конкурсы с ценными призами.
сегодня в 15:43
  |  Общество

Детский праздник в Челябинске не закончится 1 июня. На следующий день в парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет юбилейная ежегодная благотворительная конкурсно-игровая программа «Мир для детей». Организаторами праздника выступают ГУФСИН региона, благотворительные фонды «Прикосновение к жизни» и «Мост».

Юных челябинцев и их родителей ждут мастер-классы, красочные выступления, веселые конкурсы. За участие в последних можно будет получить подарки, и не только сладости и сувениры, но и ценные призы.

Самого активного участника ждет путевка на семейный отдых. Будет разыграна путевка в лагерь «Дзержинец», путевка на выходные всей семьей в «Красный камень» и путевка на выходные на базу отдыха – гостевой дом «Ауринко». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Развлекательная площадка будет работать 2 июня с 12:00 до 16:00. Всех ждут возле летней сцены в парке имени Гагарина. Участники и организаторы отпразднуют не только День защиты детей, но и Ежегодный день добра.

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