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/ В Челябинской области ограничат движение транспорта на федеральной трассе

В Челябинской области ограничат движение транспорта на федеральной трассе

Из-за ремонта моста на Р-254 «Иртыш» будет запущено реверсивное движение.
сегодня в 15:53
  |  Общество
В Челябинской области будет введено временное ограничение движения транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Ограничение будет введено на период с 3 июня 2019 года по 20 октября 2019 года на выезде из Челябинска, возле поворота на поселок Лазурный.

На основании Госконтракта №42 от 27.05.2019 года, заключенного с подрядной организацией ООО «Дорстройтех-лизинг», временное ограничение будет в виде организации реверсивного движения и снижения скорости. — сообщили сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Работы будут проводится на мосту через канал на километре 16+200 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш».
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