В Челябинской области ограничат движение транспорта на федеральной трассе

Из-за ремонта моста на Р-254 «Иртыш» будет запущено реверсивное движение.

В Челябинской области будет введено временное ограничение движения транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Ограничение будет введено на период с 3 июня 2019 года по 20 октября 2019 года на выезде из Челябинска, возле поворота на поселок Лазурный.



На основании Госконтракта №42 от 27.05.2019 года, заключенного с подрядной организацией ООО «Дорстройтех-лизинг», временное ограничение будет в виде организации реверсивного движения и снижения скорости. — сообщили сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Работы будут проводится на мосту через канал на километре 16+200 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш».

