Спортивный фотожурналист показал 60 своих лучших снимков на выставке в Челябинске

А еще Дмитрий Челяпин рассказал историю одной фотографии с Паралимпиады в Париже

Сегодня, 2 октября, в Историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Жизнь в спорте», на которой представил свои лучшие работы спортивный фотожурналист Дмитрий Челяпин. На открытии выставки он рассказал интересную историю одной фотографии, которая произвела на него большое впечатление во время Паралимпийских игр — 2024 в Париже, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Дмитрий Челяпин является одним из немногих челябинских фотокорреспондентов, который на протяжении многих лет сотрудничает с федеральными СМИ. Сейчас он работает на сетевое издание «Матч ТВ», у него плотный график и постоянные командировки на спортивные зрелищные события, которые проходят в разных уголках страны.

В экспозицию его выставки вошли снимки с Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, этапов Кубка мира и России, рассказывающие о достижениях российских спортсменов в самых разных видах состязаний. Среди них много кадров с соревнований по дзюдо, легкой атлетике, хоккею, футболу, конькобежному спорту…

Однако центральными фотографиями выставки стали снимки с недавно прошедших летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Автор строк обратил внимание на яркий снимок велосипедиста, который преодолевает дистанцию по знаменитому мосту Александра III на фоне памятника архитектуры — Дома инвалидов. Оказалось, что у Дмитрия Челяпина эта фотография одна из любимых и с ней связана любопытная история.

«Это наш триатлонист Виктор Чеботарев. В программу этого вида спорта входят плавание, велогонка и бег. Спортсмен завершил свой заплыв, сел на велосипед и только потом обнаружил, что одно колесо у него спущено. Видимо, кто-то из соперников совершил такой подлый поступок. Большую часть гонки он вынужден был ехать со спущенными шинами», — рассказал автору строк Дмитрий Челяпин.

Кстати, пробитое колесо помешало россиянину показать высокий результат в Париже. В самом начале велоэтапа Виктор Чеботарев упал на выходе из транзитной зоны и сильно ободрал плечо. После этого поднялся, добрался до станции замены колес, но время уже было потеряно. Виктор показал на велоэтапе худшее время среди всех участников и лишился шанса на медали.

Большое и важное место в коллекции снимков Дмитрия Челяпина занимает дзюдо. На выставке можно встретить и редкий кадр с чемпионата мира — 2014, который прошел в челябинской арене «Трактор». Эти соревнования тогда посетил и президент РФ Владимир Путин. Ярким и эмоциональным получился кадр с Олимпиады-2020 в Токио, на котором Мадина Таймазова принимает поздравления от тренера Дмитрия Морозова (кстати, челябинка) с завоеванием бронзовой медали.

Выставку «Жизнь в спорте» Дмитрий Челяпин посвятил своему юбилею. Она проводится при содействии правительства Челябинской области и регионального Фонда поддержки спорта. Экспозиция будет открыта до 28 октября в выставочном центре Исторического музея Южного Урала.

Напомним, что для всех челябинцев открыты двери на выставку «Призма 15/90», организатором которой выступил медиахолдинг «Первый областной». Она располагается в мультимедийном парке «Россия — моя история». Здесь выставлены лучшие работы наших фотокорреспондентов. Подробности вы можете прочитать в тематическом разделе нашего сайта. Выставка будет работать до 13 ноября включительно. Вход свободный.

