В Челябинской области в этом году не состоятся спортивные игры БРИКС

Мероприятие отменено из-за ситуации с коронавирусом.

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Спортивные игры БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске в этом году, не состоятся. Об этом сегодня, 26 июня, официально объявили в областном правительстве. Причиной для отмены соревнований стал коронавирус, его распространение по странам мира, из-за которого у спортсменов могут возникнуть сложности, а также тяжёлая эпидситуация в самой Челябинской области.



Региональное правительство уже направило инициативу в Минспорта страны. Отмечается, что ранее федеральное ведомство опубликовало приказ, по которому игры БРИКС должны были пройти с 12 по 20 сентября. Изначально же соревнования были запланированы на период с 20 по 28 июня.

При этом отмечается, что организационно Челябинская область полностью готова к проведению международных соревнований. При стабилизации эпидобстановки региональное правительство предложило провести спортивные мероприятия подобного ранга уже в следующем году.

«В частности, предлагаю рассмотреть возможность включения Челябинска в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2021 год для проведения этапа мировой серии по скейтбордингу World Skate или международных соревнований по другим видам спорта»,— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, игры БРИКС должны были стать одним из самых масштабных мероприятий. Планировалось, что в них примут участие 586 спортсменов из 5 стран, 117 судей, а также 70 делегатов и приглашенных гостей.