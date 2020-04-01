Мероприятия ШОС и БРИКС правительство переносит на более поздний срок

Точные даты проведения пока неизвестны.

Послушать 00:00

В связи с распространением коронавирусной инфекции и объявлением режима самоизоляции на неопределённый срок многие жители Челябинской области задаются вопросом: а состоятся ли мероприятия ШОС и БРИКС? На этот вопрос в ходе ежедневного брифинга ответил губернатор Алексей Текслер.

«Что касается ШОСа и БРИКСа, понятно, что это международная деятельность, в этой части решения принимаем не мы, а МИД Российской Федерации. Пока мы никакие рекомендации не получили. Но скажу откровенно: мы переносим в рабочем порядке с министерствами и ведомствами все мероприятия ШОСа и БРИКСа на более поздний период»,— сообщил губернатор.

Пока предварительный срок проведения основных мероприятий — конец лета или начало осени. И на сегодняшний день всё это происходит в рабочем формате без каких-либо подтверждений, учитывая текущую ситуацию.

«Я думаю, что большое количество мероприятий будет в том или ином виде отменено, так что будем работать по этому направлению с МИДом. Пока конкретики нет»,— добавил Алексей Текслер.

Напомним, часть мероприятий саммитов ШОС и БРИКС планировали провести в июле в Челябинске, основные встречи должны были происходить в Санкт-Петербурге.