/ Ветеран войны из Сосновского района посоревновался с земляками в скандинавской ходьбе

Вид спорта привлек 300 спортсменов.

Первое соревнование по скандинавской ходьбе, собравшее участников со всей области, прошло в Еманжелинске. На мероприятие прибыли 300 спортсменов, в том числе преклонного возраста. Один из преодолевших дистанцию в 500 метров стал ветеран войны из Сосновского района Валентин Кузнецов. Несмотря на возраст, а ветерану 86 лет, он справился с испытанием успешно.

Соревнования проводились по трем возрастным группам согласно программе фестиваля. Победители и призеры определялись на каждой площадке фестиваля по лучшему времени закончивших дистанцию в каждой возрастной категории у мужчин и женщин отдельно. Призеры соревнований получили призы, медали и грамоты. В организации соревнований принимали активное участие волонтеры Еманжелинска, общественное движение «За возрождение Урала». Настроение спортсменам поднимали муниципальный театр танца «Непоседы» и вокальная студия «Лирика». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.

После соревнования участников накормили «полевой» гречневой кашей и напоили чаем. Соревнования по скандинавской ходьбе в рамках программы «Старшее поколение» будут проводить регулярно.