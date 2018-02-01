/ Маленькие ски-кроссмены будут участвовать в Кубке мира по фристайлу с именитыми спортсменами

Подобные эстафеты раньше не проводились на Южном Урале.

Сразу два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» принимает ГЛЦ «Солнечная долина» в марте. Зрителям предлагают следить не только за соревнованиями профессиональных спортсменов, но и посетить эстафету «SnowKids». В ней будут участвовать 16 человек, в том числе 8 маленьких воспитанников профильных спортивных школ.



Проведение такой эстафеты — это новый для нас формат. «SnowKids» — это проект Международной федерации по лыжным видам спорта, созданный для привлечения детей к занятиям и популяризации зимних видов спорта среди подрастающих спортсменов. Мы надеемся, что данное мероприятие понравится и детям, и спортсменам-участникам Кубка мира. — рассказала исполнительный директор Федерации фристайла Челябинской области Ирина Редих.

Шуточная эстафета пройдет 2 марта, в день квалификации соревнований. Первый этап Кубка мира состоится на следующий день, 3 марта. Второй этап пройдет 4 числа.



Напомним, спортсмены приедут в «Солнечную долину» уже 27 февраля. Им нужно будет потренироваться и приноровиться к спуску с гор ГЛЦ. Многие из участников приедут на Кубок мира сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане. Сборная России традиционно в большинстве состоит из южноуральцев. Это 4 ски-кроссмена: Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин и Кирилл Гладков.

Билеты на этап Кубка мира еще можно приобрести. Их цена составляет от 100 до 700 рублей. Добраться на соревнование можно с помощью мультимодального маршрута.